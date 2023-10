Cuneo: al via oggi le iniziative della nuova edizione del Festival dei Luoghi Comuni

Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre a Cuneo si svolgerà la quinta edizione del Festival dei Luoghi Comuni, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Cuadri. Sono più di venti gli appuntamenti in calendario, inseriti nel solco della tematica “Pensati giovane”, un modo per allontanare i fantasmi del tempo che passa e riflettere sul futuro. Incontri, laboratori, visite e spettacoli si terranno presso quattro location cittadine (Teatro Toselli, Rondò dei Talenti, Cinema Monviso, Spazio Incontri Fondazione CRC). Il programma è disponibile sul sito www.festivaldeiluoghicomuni.it. Biglietti in vendita sulla piattaforma Eventbrite.

“Il Festival dei Luoghi Comuni 2023 incontra i gusti di fasce di pubblico diverse – spiega Andrea Borri, presidente dell’Associazione Culturale Cuadri -. In particolare, si esamineranno le questioni sociali legate al tema ‘Pensati giovane’ con piglio propositivo e, talvolta, con ponderata leggerezza”.

Giovedì 19 ottobre (ore 9, 11 e 14.15, Rondò dei Talenti) si inizierà con “Topolino, un classico senza età”, laboratorio per le scuole con disegnatori Disney. Alle 9.30, presso il Cinema Monviso (via XX Settembre 14), incontro gratuito per le scuole superiori dal titolo “Non è un paese per giovani. I fenomeni migratori giovanili da e verso l’Europa”. Alle 18 spazio all’incontro “Invecchiano solo gli altri” (Rondò dei Talenti, via Luigi Gallo 1), seguito alle 21 al Teatro Toselli da “Ho sbagliato tutto”, spettacolo teatrale sui rapporti generazionali con gli attori Cristiana Mecozzi e Alessandro Arcodia.

Venerdì 20 ottobre tornerà il laboratorio per le scuole “Topolino, un classico senza età” (ore 9 e 11, Rondò dei Talenti e Spazio Incontri Fondazione CRC), mentre alle 18, al Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1), si svolgerà il “Topolino Party”. Alle 21, poi, sul palco del Teatro Toselli il giovanissimo showman Davide Calgaro porterà il suo spettacolo “Venti Freschi”.

Sabato 21 ottobre sarà tempo delle “Passeggiate fuori dai luoghi comuni” con l’artista Clet Abraham (partenze da via Silvio Pellico verso piazza Torino e viceversa). Lo Spazio Incontri Fondazione CRC (via Roma 15) ospiterà alle 15.30 il laboratorio “La cuccia di Snoopy”, mentre alle 21, al Teatro Toselli, si terrà l’evento “Raphael Gualazzi Piano Solo”, in cui il cantautore si esibirà e dialogherà con Paola Farinetti.

Domenica 22 ottobre saranno riproposte le “Passeggiate fuori dai luoghi comuni”, per poi far calare il sipario sulla manifestazione ancora con “La Cuccia di Snoopy” (ore 15.30, Spazio Incontri Fondazione CRC, via Roma 15) e altri due incontri presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1): l’esperienza olfattiva “Presi per il naso” (ore 15.30) e l’analisi del calo demografico in Italia con “Non ci sono più i giovani di una volta” (ore 18, ospite l’ex ministro Elena Bonetti).