“Il sogno ha attraversato tutte le mie composizioni”: Raphael Gualazzi presenta in anteprima il suo “Piano solo” [VIDEO]

“Pensati giovane”, un ampio cappello sotto il quale è possibile riflettere, è la tematica della quinta edizione del Festival dei luoghi comuni, in corso a Cuneo dal 19 al 22 ottobre.



Organizzato dall’Associazione culturale Cuadri, si snoda tra il Teatro Toselli, Rondò dei Talenti, Cinema Monviso, Spazio Incontri Fondazione CRC e propone una ventina di appuntamenti e spazi per pensare, divertirsi, conoscere, scoprire.



Uno degli appuntamenti più attesi è sabato 21 ottobre al Teatro Toselli con il concerto di Raphael Galazzi, “Piano solo” con musica e parole, insieme alla scrittrice e produttrice Paola Farinetti.



Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, forte di un caleidoscopio di esperienze, ha sperimentato diversi generi musicali, dando vita a uno stile personalissimo, tra, jazz, blues e fusion.



Mai fermo e sempre in fermento ha partecipato ai più acclamati festival europei segnando sempre il sold out. Nel 2011, già noto in Francia, ha trionfato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano “Follia d’amore”: primo posto, Premio della Critica “Mia Martini”, premio della Sala Stampa Radio e Tv, Premio Assomusica per la migliore esibizione live. E al successivo all’Eurovision Song Contest ha ottenuto il secondo posto con “Madness of Love”.



“Sanremo ha un’attenzione popolare enorme – spiega -. La canzone italiana ha il compito di celebrare anche la lingua italiana che da sola è già musica e non ha bisogno di altro. Scrivo spesso in inglese perché diventa più ritmico ed entra più in simbiosi. In Europa non esiste un evento che abbia un seguito eguale, quindi, certo per me è stato fondamentale”.



Ma che musica è quella di Gualazzi? Musica da atmosfera e da “meditazione”, eppure arriva dritta ai giovani.



“Certe mode non passano mai”, dice e cita Paolo Conte con “Una vecchia giacca nuova”.



“Le mode sono passeggere, spiega, l’arte crea pilastri che saranno monumenti del nostro immaginario collettivo”.



Il suo nuovo album Dreams è una sorta di riassunto di percorsi intrapresi ed è proiettato al futuro partendo da una consistente base di presente. “Il sogno, riflette, ha attraversato tutte le mie composizioni”.



Il concerto di Cuneo, sarà un anteprima del suo nuovo disco. Piano solo dà appuntamento al Toselli, sabato 21 ottobre alle 21.



Qui l'intervista completa





Per maggiori informazioni: https://www.festivaldeiluoghicomuni.it/evento/raphael-gualazzi-piano-solo/