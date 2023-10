L’orizzonte Verticale di Massimo Ricci inaugura ad Alba

Dal 21 ottobre al 5 novembre l’artist-run space di Via Gazzano 3° ad Alba – curato dalle artiste Valentina Aceto e Martina Zeppegno – ospiterà i nuovi lavori pittorici dell’artista nicese Massimo Ricci. Con il suggestivo titolo di “Verticale” la mostra sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Lo spazio condiviso S’ART riapre con Ricci la stagione espositiva e attraverso le sue opere propone un’apertura ortogonale al nostro solito orizzonte visivo, che destruttura il paesaggio e lo fa diventare movimento di traiettorie casuali, prima colore e poi forma.

S’ART nasce nel 2022 in un capillare del corpo storico di Alba. È un luogo pulsante che unisce due laboratori – sartoriale e artistico – e fa spazio a mostre, workshop e piccoli eventi culturali.

Il concept della mostra

La scelta del formato verticale si affaccia recentemente nella pittura di Massimo Ricci. Una verticalità che si spinge oltre la proporzione usuale, che tiene conto della forma del soggetto e del suo inserimento nell’opera, fino a giungere a proporzioni più spinte con una propria ragione compositiva e di racconto. In qualche caso i verticali formano dittici o trittici, pur mantenendo ognuno una propria autonomia visiva. Elementi di paesaggio si affacciano o attraversano la composizione con apparente casualità, conservando piani e profondità anche su larghezza minima. Figure emergono nella tessitura quasi astratta del colore, creando quinte compositive, o apparendo solo parzialmente nel dipinto, in una necessaria provvisorietà. La mostra è l’occasione di vivere questa dimensione in una serie eterogenea di opere dove, alla fine, l’intenzione verticale rimane l’unica vera protagonista.

Chi è Massimo Ricci

Dopo un giovane esordio a fianco degli artisti della scuola astigiana, ha frequentato lezioni di figura presso l’Accademia di Belle Arti di Genova, maturando il proprio linguaggio che ancora oggi costituisce occasione ininterrotta di ricerca stilistica. Affianca all’attività in studio realizzazioni pittoriche e grafiche e illustrazioni artistiche per l’editoria, enti pubblici e aziende in vari settori. Ha esposto in numerose mostre collettive e personali ed in gallerie riconosciute a livello nazionale. Vive e lavora a Nizza Monferrato, in provincia di Asti.