Sabato 28 ottobre torna il tradizionale appuntamento annuale con il Motogiro Bianco Moto

Foto di gruppo per i partecipanti di un'edizione scorsa del motogiro

Verso la fine de mese di ottobre, come da consuetudine, torna per gli appassionati di mototurismo il Motogiro organizzato dalla Bianco Moto di Cuneo, in collaborazione con Honda Italia.

La manifestazione è libera a tutti, pertanto aperta ad ogni marca e genere di moto, purché di cilindrata pari o superiore a 300 cc.

Il percorso previsto per l’occasione, toccherà alcuni paesi dell’Alta Langa, con destinazione uno dei suoi simboli, il castello di Prunetto, edificato nel tredicesimo secolo con pietra locale, che gli dona il fascino e la magia del Medioevo, dal cui belvedere si potrà godere della visione spettacolare che abbraccia l’appennino ligure e le Alpi, con il Monviso ed il Monte Rosa.

Il ritrovo è previsto per sabato 28 ottobre presso la Concessionaria Bianco Moto, dove alle ore 9,30 verrà dato il via al multicolore corteo, che si dirigerà verso il monregalese ed il cebano, per raggiungere la meta stabilita, il parco del castello di Prunetto, dove verrà consumato il pranzo libero.

Nel primo pomeriggio vi sarà la possibilità di visitare il Castello ed il Santuario del Carmine ed al rientro, per chi lo desiderasse, alle ore 19 è prevista la tradizionale cena che avrà luogo presso l’Agriturismo il Falco di Monterosso Grana.