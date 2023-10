Saluzzo celebra il Medioevo: si apre la Festa del libro medioevale e antico

· Prende il via domani, venerdì 20 ottobre, la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo, con un programma ricchissimo, fino a domenica 22. E' la terza edizione della manifestazione libraria e fieristica, nata nel 2021, per raccontare e approfondire la cultura e la storia medioevale, attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche collettive, gare di caccia al tesoro, giochi a tema, laboratori proiezioni cinematografiche.

Un Un programma che anche quest’anno viene affiancato dalle proposte degli editori e delle librerie antiquarie provenienti da tutta Italia.

"Il viaggio nel Medioevo" è il tema 2023, inteso come itinerario da intraprendere, visto come desiderio di scoperta e avventura, come sfida per il superamento di confini e condizioni; il viaggio fantastico, epico e cavalleresco, spirituale e mistico, senza trascurare i pellegrinaggi militari di conquista che furono le crociate in Terra Santa, causa di migliaia di morti.

Come ha sottolineato lo storico Franco Cardini: “Per il mondo medievale, il viaggio è fondamentale come esperienza simbolico-metaforica perché è la metafora della vita”

La Festa è promossa dalla Fondazione CR di Saluzzo e comune di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, la Fondazione Bertoni e con il sostegno di Fondazione CRC e Atl-Azenda Turistica Locale del Cuneese.

Tra le personalità attese: l’antropologo Marco Aime sul pellegrinaggio medievale alla Mecca del Sultano del Mali; il critico d’arte Nicolas Ballario sulle influenze del Medioevo nell’arte contemporanea; il monaco e saggista Enzo Bianchi sulla vita dei monaci nel Medioevo; l’autrice Nicoletta Bortolotti su Christine de Pizan (1364-1430), prima scrittrice europea e sostenitrice della parità di genere; la regina degli scacchi Marina Brunello; lo storico Federico Canaccini sul viaggio dei pellegrini per il primo Giubileo della storia nel 1300; lo scrittore Fabio Genovesi su Cristoforo Colombo; lo youtuber e drammaturgo Roberto Mercadini con uno spettacolo su Orlando Furioso; le medieviste Beatrice del Bo (sulla visione del Medioevo del viaggio nell’Aldilà), Maria Giuseppina Muzzarelli (sulle antiche e e attuali Vie della seta), Virtus Maria Zallot (sui viaggi immaginari nei cieli medievali) e LauraRamello (sui viaggi dei cavalieri), l’insegnante di filosofia e youtuber Matteo Saudino “Barbasophia” sulla filosofia medievale, lo scrittore e critico letterario Domenico Scarpa su Italo Calvino “medievale”.

Tra gli altri ospiti: il medievista Amaury Chauou, il giornalista Leonardo Bizzaro; l’ingegnere Sergio Beccio con il professor Nuccio Gilli, l’autore Aldo Squillari, lo studioso di storia Joseph Rivolin, l’insegnante e scrittore Pasquale Natale; l’insegnante e autrice Ivana Melloni; lo storico Ezio Marinoni.

E poi ancora: la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus con lo spettacolo per tutte le fasce d’età dedicato a Marco Polo; il Coro Gregoriano Haec Dies di Alba con un concerto di canti gregoriani; il Marchesato Opera Festival con concerti di musica classica; il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli con una grande azione collettiva per i più piccoli; il Teatro Liquido – Barcelona, presente grazie alla collaborazione con EstOvest Festival; sbandieratori, gruppi e rievocatori storici, trampolieri, giocolieri, cantastorie, giullari, saltimbanchi, danzatori che animeranno tutta la città.

In appendice Franco Cardini sarà ospite d’onore alla Festa del libro medievale e antico di Saluzzo sabato 2 dicembre all’antico refettorio della Chiesa di San Giovanni.

Eì festa in città con i negozi che espongono nelle proprie vetrine titoli di libri selezionati sul tema del viaggio, dalla saggistica alla narrativa, dal fantasy ai libri antichi: una bibliografia medievale che, a fine manifestazione, confluirà nel Fondo del libro medievale, nato con la prima edizione della Festa, custodito dalla biblioteca civica di Saluzzo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero gratuito (a eccezione dello spettacolo di Roberto Mercadini e dello spettacolo Marco Polo di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus). Info al pubblico, dettagli e aggiornamenti sul programma: salonelibro.it e visitsaluzzo.it.

Il Quartiere, sede principale della manifestazione, centro pulsante delle iniziative e spazio degli espositori. Qui (ex Caserma Musso piazza Montebello) nei giorni di sabato 21 e domenica 22 ottobre, ci sarà un allestimento dedicato al viaggio nel Medioevo, affrontato attraverso una pluralità di argomenti.

Al programma si affianca una parte espositiva, sabato 21 e domenica 22 ottobre (dalle ore 10 alle ore 19), sempre al Quartiere, dove il pubblico sarà accolto da editori, librerie, enti culturali.

Novità di questa terza edizione sarà il servizio navetta gratuito Torino-Saluzzo a cura di Buscompany (www.buscompany.it), partner speciale della Festa.

La corsa è prevista domenica 22 ottobre con prenotazione obbligatoria su salonelibro.it indicando nome e cognome e numero di telefono

.