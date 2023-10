Pro Loco, più fondi dalla Regione: aperto il bando da 509mila euro

La Regione finanzia con 509 mila euro le attività delle Pro Loco piemontesi, 60 mila euro in più rispetto allo scorso anno. Il bando per la richiesta del contributo è attivo da oggi 19 ottobre fino al 18 novembre 2023.

« Abbiamo incrementato le risorse per finanziare altre Pro Loco estendendo in questo modo l’attività di questi avamposti di prossimità turistica che sono il primo punto di contatto con i viaggiatori – hanno sottolineato il Presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – . Il momento di espansione di tutto il settore che vede il Piemonte crescere più di altre regioni ci ha spinti a rafforzare un segmento fondamentale della filiera dell’accoglienza e molto importante per l’economia regionale ».

Le risorse per Le Pro Loco sono un altro segnale che la Regione ha dato per rafforzare il settore: serviranno ad attuare progetti di valorizzare del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ma anche a far conoscenza il territorio e le sue tipicità, per creare senso di appartenenza e futuri «ambasciatori territoriali».