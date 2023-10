Ottobre denso di eventi per il Rotary Club Savigliano

Oggi pomeriggio, ad Oasi Giovani, un’occasione di promozione del territorio con relazioni del nuovo socio Emanuele Vottero Fin e Monica Olivero (az. Agricola Biolivero). Si parlerà dell’Amaro di Vottignasco e delle proprietà benefiche d’uno dei suoi ingredienti, lo zafferano (stigmi di Crocus Sativus). Spezia preziosa e molto utilizzato in cucina ma non molti sanno quali benefici può apportare alla salute. Martedì 24 ottobre, dopo un Direttivo, si terrà un incontro al Pantheon Benefattori con la dott.ssa Rosanna Belmondo. Nella stessa data è prevista il ripristino, perché deteriorati, dei due storici cartelloni stradali del club, accanto ad Eumed (ex Origlia), contro incidenti stradali e ludopatia. Un segno di continuità nella Giornata Internazionale dedicata all’eradicazione della poliomielite “End Polio Now”.

A fine mese, messa defunti del sodalizio alla Pieve. Come già l’anno scorso, parteciperanno insieme a Lyons dei Saluzzo-Savigliano, pensando anche alla Pace. End War Now.

Nella cartolina, da archivio privato di Marino Mondino e datata 1950, sono evidenti facciata e campanile della chiesa di S. Maria della Pieve, dal cui terrazzino il canonico Paolo Dovo avviò Schiaparelli, giovanissimo, ai suoi primi studi di astronomia. La parrocchia di S. è la più vecchia della città: la lapide trovata nelle sue fondamenta e conservata al Museo civico fissa la sua costruzione al VI secolo. Nel 1360 venne danneggiata e ricostruita ribaltandone l’orientamento.A metà Settecento, visto il degrado, fu chiusa al culto e poi restaurata dall’architetto Bartolomeo Ricca.Nel 1855, Giovanni Virginio Schiaparelli vi dipinse due meridiane come ringraziamento per le sue prime osservazioni astronomiche, compiute dal terrazzo del campanile.