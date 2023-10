Perché ogni azienda dovrebbe seguire l’esempio dell’Ing. Ricca

Riassumere in poche righe ciò che l’Ing. Simone Ricca ha “messo nello zaino” degli studenti di seconda e Terza meccanica del Cfpcemon di Ceva è un’impresa complicata, quasi quanto i macchinari che produce la GEA CMT, azienda di Beinette di cui Ricca è responsabile produzione.

Per farlo possiamo partire da una domanda: “Perché l’Ing Ricca ha dedicato una mattinata a raccontare la sua azienda ad un gruppo di studenti?”

La risposta potrebbe essere uno di quei titoli che si trovano spesso sui giornali: “Competenze Stem: il lavoro c'è, ma le aziende non trovano i candidati”

Lo ha chiarito subito con i ragazzi: far conoscere la propria azienda, trasmetterne i valori, accendere la curiosità degli studenti verso le competenze più utili o più difficili da trovare, è un modo per intercettarli presto e aumentare la possibilità che si ricordino dell’azienda quando si avvicineranno al mondo del lavoro.

GEA CMT (parte di Gea Group) produce macchinari per la caseificazione, dalla lavorazione del latte al confezionamento, con il focus sulla qualità, altissima, e la sostenibilità (a Beinette, infatti, utilizzano solo energia green autoprodotta e limitano quanto più possibile l’uso di acqua).

Nell’esporre le tecniche con cui costruiscono questi macchinari, l’ingegner Ricca ha toccato argomenti e processi famigliari agli studenti del Cfpcemon: macchine CNC, fresatura, tornitura, saldatura a T.I.G di inox alimentare, automazione, pneumatica ed elettrica.

Parole chiave che i ragazzi hanno riconosciuto come proprie e, arricchite dalla grande capacità espositiva dell’ingegnere, hanno innescando domande e chiarimenti, portato il discorso in dettagli costruttivi e particolari tecnici al limite del segreto d’impresa.

Gli studenti si sono dimostrati attenti e coinvolti anche nella parte dell’incontro in cui Ricca ha messo l’accento su un argomento caro ai docenti: l’attenzione che Gea ripone nelle “altre skill”, quelle che non hanno un carattere professionale, ma che sono determinanti sia in fase di selezione, che nella crescita professionale di ciascun lavoratore.

Pensiero critico e analitico, apprendimento attivo, problem solving e attitudine ad utilizzare e migliorare lingua inglese; tematiche che spesso rappresentano una sfida per gli educatori e perciò ancor più significative se discusse con enfasi da chi è inserito nell'ambiente aziendale.

In chiusura c’è stato anche spazio per parlare anche di mobilità ed esperienze all’estero (GEA ha sedi in 19 Paesi differenti).

Questa esperienza non è un evento isolato. Nella scorsa primavera, altre aziende del territorio hanno dedicato tempo agli studenti di Ceva e Mondovì, e ulteriori incontri sono programmati prima dell'inizio degli stage.

Momenti di formazione preziosissimi poiché assieme alla gratitudine e a contatti utili per quando avranno terminato la scuola, agli studenti rimane un piccolo sogno: la consapevolezza di poter usare gli anni di formazione per plasmare il loro futuro, una riflessione preziosa in un'epoca così tumultuosa.