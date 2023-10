Martedì speciale per gli ospiti della casa di riposo di San Michele Mondovì. Le volontarie Avo, il 17 ottobre scorso, hanno organizzato una castagnata per tutti.

“Ringraziamo - dicono dall’AVO - il gruppo Alpini e in particolare Tedi, l’amministrazione comunale per aver fornito il materiale per fare le caldarroste, la Società operaia di mutuo soccorso di San Michele per aver donato le castagne e la direzione della casa di riposo per la merenda offerta”.