Team Dimensione Nuoto: la nuova stagione riparte all’insegna delle novità

La stagione agonistica 2023-2024 del Team Dimensione Nuoto parte all’insegna dell’entusiasmo, dei grandi obiettivi e di significative novità.

Il sodalizio che si espande tra Piemonte e Valle d’Aosta che coinvolge diverse realtà ampiamente diffuse sul territorio sarà coordinato da un nuovo direttivo: alla presidenza, Anna Maria Grati subentra a Marco Sublimi, il vice presidente è Luca Andreo mentre la segreteria è affidata a Enrico Rubino.

Le società sportive che comporranno il Team Dimensione Nuoto per questa stagione forniranno un nuovo assetto che produce nuovi stimoli e alimenta le ambizioni del gruppo: indosseranno la cuffia blu marchiata TDN gli atleti di Asti Nuoto, Libertas Nuoto Caluso, Pralino Sport e ValleBelbo Sport, gruppi coordinati dai tecnici Paolo Ruscello, Ermanno Capirone, Lorenzo Merlin, Valter Cavallaro e Pino Palumbo che svolgono l’attività quotidiana presso gli impianti sportivi di Asti, Nizza Monferrato, Sandigliano, Vercelli, Saint Vincent, Caluso e Torino (Palanuoto).

A proposito di atleti, il TDN può vantare 89 elementi ben distribuiti nelle varie realtà territoriali che possono contare su un vivaio di oltre 120 giovani nuotatori.

Diverse iniziative verranno messe in campo nel corso della stagione in ambito di formazione, confronto tra le varie realtà, sviluppo globale dell’attività di scuola nuoto e incontri con personaggi di riferimento del mondo del nuoto e non solo, ma ora è imminente il debutto agonistico per la stagione: il nel fine settimana del 27-28 ottobre, i ragazzi si tufferanno al Palanuoto di Torino per il debutto in vasca da 25 metri in occasione della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta - Sprint Edition, il debutto per questa annata che si preannuncia densa di appuntamenti che proiettano il team verso traguardi ambiziosi oltre i confini regionali.