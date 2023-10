Gli hamburger di Daniele Barra, chef dell'Excalibur di Revello, tra i più premiati d'Italia

Daniele Barra è lo chef dell’Excalibur Bar Pub di Revello. Ha già partecipato quattro volte al “Burgerbattle Italia”, contest che ogni anno premia il miglior hamburger d’Italia, arrivando per tre alla finale nazionale di Rimini, in programma durante il “Beer&Food attraction”. Quest’anno ha vinto la tappa regionale che si è svolta presso Jollygel a Caraglio.

Nella sua carriera ha partecipato due volte al contest “L’artista del panino”, organizzato dal Bargiornale. Durante la prima partecipazione la sua ricetta è stata selezionata, insieme ad altre 29, tre le oltre 380 presentate. Dopo aver partecipato alla semifinale a Genova, Daniele è entrato negli otto finalisti che si sono scontrati a Milano per la vittoria finale, aggiudicandosi il secondo posto.

Ogni anno il Bargiornale, rivista di riferimento per tutto quello che riguarda il mondo HO.RE.CA, organizza i Barawards, gli oscar del "fuoricasa" con diverse categorie. Da un paio di anni è stata introdotta la categoria Bar/Paninoteca dell’anno.

“Noi dell'Excalibur ci siamo candidati e il 12 ottobre ci è arrivata la notizia che siamo stati selezionati dalla giuria insieme ad altri 24 locali. Siamo l'unico locale di tutto il Piemonte! Per arrivare alla finale i voti saranno dati per l'80% dalla giuria di professionisti e panelist e per un 20% dai voti presi online sul sito del Bargiornale” dice Daniele Barra.

Sono grandi soddisfazioni queste per l’Excalbur Bar Pub che, pur trovandosi in un piccolo paese di provincia, si sta facendo conoscere a livello nazionale e ha così la possibilità di confrontarsi con locali di Milano, Roma, Napoli e Genova.