Si cercano foto e testimonianze sulla casa alpina di Sant’Anna di Bellino

Dopo una stagione animata da centinaia di ragazzi, di educatori e di famiglie giunge per la casa Excelsior di Sant’Anna di Bellino il tempo di chiudere i battenti del periodo estivo, comunica don Dario Ruà.

Anche il colore della vegetazione intorno alla casa indica il declinare dell’estate che i tanti protagonisti di Sant’Anna, ragazzi per primi, vorrebbero che non si concludesse mai.

La chiusura dellla stagione estiva diventa l’occasione per fare bilanci, ma ancor di più per ringraziare i tanti che hanno reso fantastica quest’estate, dai ragazzi, agli educatori al personale della casa. Al di là dei bilanci e dei ringraziamenti, la chiusura di quest’anno porta con sè una novità, ossia quello di collocarsi a metà di due anni importanti.

L’anno che va in chiusura, infatti, rappresentava il 75° anniversario dall’apertura della casa avvenuta nel 1948 grazie all’intuizione di don Biagio Giraudo; l’anno che verrà, invece, sarà l’anno dei 75 anni di campi scuola dato che a causa dell’interruzione dovuta all’anno della pandemia, per un anno anche Sant’Anna si è dovuta fermare.

Questo doppio anniversario vuole far nascere il desiderio di valorizzare quanto avvenuto in tutti questi anni anche per far sì che lo scorrere del tempo non faccia cadere nell’oblio quanto vissuto in tutti questi anni.

Per questo motivo l’Opera Ancina desidera raccogliere tutto il materiale (foto e testimonianze) che possa documentare questi 75 anni di casa e di campi.

"Ci rivolgiamo a tutti coloro che tra voi posseggono foto di quanto vissuto dal 1948 ad oggi, vi chiediamo di inviarle in formato digitale all’indirizzo email della casa (excelsiorbellino@gmail.com) o se qualora non poteste farlo di contattarci al numero 0175 41872".

Anche chi volesse mandare una testimonianza sulla propria esperienza in questa casa può farlo con uno scritto mandato via email o via posta (Opera Ancina, corso Piemonte 56 Saluzzo)".

La raccolta di questo materiale nasce dal desiderio di non perdere quanto vissuto in questi anni e per poter preparare una mostra che il prossimo anno sarà allestita nella casa alpina.

Il materiale sarà pubblicato via via sulle pagine social della casa (“Casa Alpina Excelsior” su Facebook e “casaalpinaexcelsior” su Instagram).

"Insieme a tutto questo - sottolineano dall'Opera Beato Ancina - vorremmo già mettere in cantiere un momento di festa per tutti coloro che sono passati da qui in 75 anni. Già fin d’ora vi invitiamo per domenica 21 luglio 2024, giornata in cui vivremo una reunion di quanti hanno avuto in Sant’anna di Bellino un luogo caro.

Nei prossimi mesi tramite il giornale diocesano e le pagine social della casa avremo modo di dettagliare il programma e di far presenti le modalità con cui poter aderire, ma fin d’ora vi chiediamo di mettere in agenda questo giorno per rivivere tutti insieme quel pezzettino di vita che tra i cameroni della casa alpina è passato".