Volley femminile A1. Vallefoglia prepara la trasferta di Cuneo: "Avversaria da prendere con le pinze"

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si prepara alla trasferta di sabato 21 ottobre (fischio d'inizio 20,30) con la Honda Olivero S. Bernardo al palazzetto di Cuneo.

Squadra ricca di ex cuneesi quella marchigiana, con Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli ma anche Degradi, Mancini, Cecconello e Giovannini.

Il d.s. biancoverde Alessio Simone in vista del match: “Cuneo è una squadra ben costruita e bene allenata, con un mix di giocatrici interessanti. Signorile è un palleggiatore esperto, Stigrot una schiacciatrice di livello internazionale, inoltre hanno due ottimi centrali come Sylves e Hall e due opposti molto potenti: sino a qui ha giocato titolare Adelusi, domenica vedremo. Sarà un’avversaria da prendere con le pinze, sarà necessaria una grande attenzione. Da parte nostra, dobbiamo far vedere se siamo la squadra della partita casalinga con Roma oppure quella che ha vinto a Bergamo la scorsa settimana. Stiamo crescendo, le ragazze e lo staff tecnico stanno lavorando duramente in palestra”.

sabato 21 ottobre alle 20.30 a Cuneo contro le padrone di casa dell'Honda Olivero S. Bernardo nell'incontro valido per la terza giornata del campionato femminile di serie A1. La Megabox è al quinto posto in classifica con 4 punti, e domenica scorsa ha conquistato un'importante vittoria in quattro set sul campo del Volley Bergamo 1991

