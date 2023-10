Volley femminile: il punto sulle squadre del settore giovanile MonVi

Dopo l’avvio, la scorsa settimana, della Serie C targata Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, nello scorso weekend sono partiti tanti campionati giovanili per il progetto MonVi.

Dalla Prima Divisione all’Under 14 sono state tante le ragazze che hanno visto la loro stagione iniziare: come normale che fosse, sono arrivate vittorie e sconfitte, ma non sono mai mancati l’impegno e la voglia di divertirsi.

SERIE C

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam - Volley Fortitudo Chivasso 3-0

Arriva la prima vittoria stagionale per le giovani di coach Pagliuca, che approfittano del turno casalingo per sconfiggere la Fortitudo Chivasso. La sfida si incanala subito su binari verdi, senza che le avversarie riescano a trovare contromisure. Musso e Cagnasso guidano la carica delle vicesi, con tutte le compagne di squadra che entrano in campo e contribuiscono al successo.

PRIMA DIVISIONE

Banca Di Caraglio - Monvi Lpm Bam Rossa 0-3

Volleysaluzzo Cobola.it - Monvi Verde 3-0

Monvi Lpm Bam Blu - L'Alba Volley 3-0

La Prima Divisione vede al via ben tre formazioni monregalesi. Nel girone A la Under 16 rossa di coach Pechenino fa bottino pieno con Caraglio. Le risponde immediatamente la compagine blu di coach Manera, che al PalaItis si impone a sua volta per 3-0 su Alba. Avvio più difficile per la squadra verde, che a Saluzzo incappa in una pesante sconfitta: tanti spunti per coach Cornaglia su cui lavorare in vista delle prossime gare.

UNDER 18

Monvi Lpm Bam - Asd Centallo Volley 3-0

Scatta bene anche la Under 18 guidata da coach Pagliuca, che nel “posticipo” del lunedì sera piega il Centallo. Dopo un primo set dominato, tutte le ragazze trovano ampio minutaggio in campo: il margine con le avversarie si restringe ma non cambia la sostanza, con le monregalesi che si impongono in tre set. Il prossimo turno vedrà la Monvi Lpm Bam ospite di El Gall.

UNDER 16 REGIONALE

In Volley Piemonte Tuacar - Monvi Lpm Bam 3-0

Non riesce l’impresa alla formazione di coach Pechenino, che in casa della corazzata In Volley riesce a giocarsela solo nel primo set, con il secondo e il terzo nettamente ad appannaggio delle torinesi. Con la consapevolezza di tanto lavoro ancora da fare, le giovani si preparano per l’esordio casalingo, previsto per domenica alle 11.00 al PalaItis contro Volpiano.

UNDER 16 TERRITORIALE

Sedamyl - Mc 1933 Busca - MonVi Bam Lpm Bianca 3-0

Rosso Officine Morozzo - Monvi Lpm Bam Rossa 0-3

MonVi Bam Lpm Verde - P.g.s. El Gall 0-3

Steccano l’esordio le giovani di coach Rainero sul difficile campo di Busca: la formazione bianca entra in campo molto impaurita e patisce l’iniziativa delle padrone di casa, con cui se l’erano giocata alla pari poche settimane prima in un allenamento congiunto. Non porta a casa set nemmeno l’Under 14 verde di coach Roà: pur contro una formazione molto più grande, le 2010 si difendono con grinta e portano un set ai 22, pur patendo ovviamente la maggior potenza delle avversarie. Tre punti, infine, per la Under 14 di coach Viola, che espugna Morozzo: dopo un primo set combattuto le monregalesi prendono il largo grazie ad un servizio efficace e a una Merano in bella evidenza.

UNDER 14 REGIONALE

Monvi Lpm Bam - Cus Collegno 3-1

Prima gara nella categoria regionale per le 2010 di coach Viola, che al PalaItis inaugurano con un successo una stagione dalle grandi promesse. A cadere sotto i colpi di una Gerbino scatenata è il Cus Collegno, dopo una prima parte di gara molto equilibrata. Dal terzo set le giovani “MonVine” iniziano a sciogliersi e conquistano tre punti importanti.

UNDER 14 TERRITORIALE

Banca Di Caraglio - Monvi Bam Lpm Verde 0-3

Prima stagionale vincente per la compagine verde, che si impone in tre set a Caraglio. È la battuta a portare avanti le giovani 2010 di coach Roà, con capitan Bovetti sugli scudi e trascinatrice delle compagne. Nei primi due set le ragazze patiscono l’emozione dell’esordio e faticano in alcuni frangenti, ma lentamente la tensione si scioglie in un terzo set senza storia.