Mtv Europe Music Awards annullati per motivi di sicurezza

(Adnkronos) - Gli Mtv Europe Music Awards 2023 vengono cancellati per motivi di sicurezza. La Paramount, proprietaria di Mtv, annuncia l'annullamento dell'evento in programma il 5 novembre a Parigi: la decisione è legata "all'instabilità degli eventi mondiali". All'appuntamento era attesa una lunga lista di star planetarie, comprese Taylor Swift, Miley Cyrus e Nicki Minaj.

Come spiega il portavoce della Paramount, "abbiamo deciso di non andare avanti con gli Mtv Ema del 2023 per prudenza nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo. Gli Mtv Ema sono una celebrazione annuale della musica internazionale. Mentre guardiamo gli eventi devastanti in Israele e Gaza che continuano a svolgersi, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione internazionale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto". Gli organizzatori hanno dichiarato di non vedere l’ora che l’evento ritorni nel novembre 2024.