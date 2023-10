A Cuneo un ciclo di incontri per supportare le aziende familiari e le PMI

Lo Studio Genta & Cappa, studio amministrativo e tributario con una solida esperienza nel supporto alle imprese familiari e alle piccole e medie imprese, è lieto di annunciare il lancio del suo programma di incontri "Family Business Program", che inizierà il prossimo 27 ottobre.

Questo ciclo di incontri di formazione e approfondimento, gratuiti ed aperti a tutti, è stato progettato per fornire alle imprese familiari strumenti e conoscenze essenziali per affrontare le sfide uniche associate alla gestione di un'impresa di famiglia e, più in generale, di una piccola e media impresa (PMI).

Il contesto economico in cui si muovono le aziende familiari e le piccole medie imprese è infatti sempre più complesso. Ogni giorno le imprese sono sottoposte a nuove sfide e maturano nuove esigenze, e ambiti quali la digitalizzazione, il marketing, l’internazionalizzazione, il passaggio generazionale e la gestione del patrimonio familiare assumono sempre più importanza.

Il Family Business Program di Genta & Cappa è stato strutturato proprio per offrire una visione approfondita delle sfide e delle opportunità che le imprese familiari affrontano. Gli incontri copriranno aspetti chiave come la gestione finanziaria, le strategie di marketing e la pianificazione del passaggio generazionale. Inoltre, verrà data particolare attenzione alle start-up e alle nuove opportunità imprenditoriali.

“Abbiamo progettato questo ciclo di incontri per aiutare le aziende familiari e le PMI nel loro percorso di crescita e nell’affrontare le sfide e le opportunità uniche che queste imprese affrontano quotidianamente”, osserva Gianni Cappa, Partner presso Genta & Cappa “Le imprese familiari sono un pilastro dell'economia cuneese, ma richiedono una gestione oculata e una pianificazione a lungo termine per avere successo. Il Family Business Program è progettato per fornire agli imprenditori familiari gli strumenti di cui hanno bisogno anche in ambiti tradizionalmente meno esplorati nelle PMI".

Secondo Alberto Franco, Of Counsel dello Studio, “nella nostra esperienza, molte imprese familiari hanno una grande opportunità di creazione di valore attraverso strumenti quali l’utilizzo di strategie di marketing innovative e una gestione efficace del passaggio generazionale. In questi incontri cercheremo di fornire agli imprenditori gli strumenti base per comprendere questi strumenti, con l’aiuto di relatori di assoluto rilievo".

Osserva inoltre Gianmarco Genta che "l'avvio di nuove imprese anche all'interno dell'ambito delle aziende familiari può rappresentare una fonte di innovazione e crescita. Il nostro programma esplorerà anche questo aspetto, offrendo idee e spunti anche per gli imprenditori in fase di start-up”.

Il primo ciclo del Family Business Program è composto da tre incontri, che si svolgeranno a Cuneo presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (Via Roma n. 15):

- venerdì 27 ottobre alle ore 18: “IL MARKETING NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”, con Marco Sepertino e Alberto Franco

- venerdì 10 novembre alle ore 18: “CREARE E GESTIRE UNA START-UP DI SUCCESSO”, con Adriano Marconetto e Alberto Franco

giovedì 23 novembre alle ore 18: “IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA” con Riccardo Rossotto e ORE 18 Alessandra Spagnol

Come Partecipare

La partecipazione agli incontri del Family Business Program è gratuita, ma i posti sono limitati. Per garantire la propria presenza a questo evento unico, è necessario registrarsi. Per la registrazione a uno o più incontri e ulteriori informazioni, si può contattare lo Studio Genta & Cappa telefonicamente (al n. 0171.630901) o via e-mail (info@gentaecappa.it).