A Rodello i prossimi investimenti li decidono i cittadini

"Un momento molto costruttivo e di dialogo tra giovani e anziani per decidere le priorità del Comune". Il sindaco Franco Aledda commenta così il primo incontro di 'democrazia partecipata', che si è svolto lunedì, preludio di un nuovo appuntamento il 6 novembre. "Vogliamo capire insieme alla cittadinanza quali siano i servizi necessari per Rodello, discutere insieme a loro su come investire dei fondi che già abbiamo. In questa occasione sono emerse difficoltà sociali legate al post Covid - prosegue il primo cittadino-. E quindi la nostra attenzione sarà rivolta a creare delle occasioni di condivisione e socialità diffusa durante l'anno, piuttosto che puntare su un solo evento che monopolizzi tutte le risorse".

Nulla è ancora deciso, si tratta di un cammino in costruzione, con una sola regola, conclude Aledda: "Vogliamo evitare decisioni che arrivino dall'alto. Ho apprezzato molto il dialogo e l'interesse anche dei più giovani, speriamo che il prossimo incontro sia ancora più partecipato".