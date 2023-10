Ad Alba interventi sulle strade per 1 milione e 250 mila euro

Ad Alba sono state numerose le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno riguardato le strade comunali in questo 2023. Decine di interventi per una spesa di 1 milione e 250 mila euro, ecco le strade interessate: corso Barolo, corso Cillario, corso Piave, strada Santa Rosalia, viale Cherasca, corso Cortemilia, piazza Cagnasso, via Pietro Ferrero, piazza Michele Ferrero, zona Pip, svincolo sud-ovest, corso Asti, strada Baresane, via Miroglio, via Giovanni XXIII, viale Vico, strada Argantino, strada Basso, strada Borghino, strada Molino, strada Occhetti, via Fenoglio, via Bubbio, corso Enotria, traversa interna di corso Canale.

Gli interventi hanno riguardato oltre all'asfaltatura, anche il rifacimento della segnaletica su aree pavimentate e l'adeguamento della segnaletica sugli incroci, la regimazione delle acque superficiali, l'allestimento o il rifacimento di aree verdi.