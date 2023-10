Bando "Sport Missione Comune": Cuneo pensa alla riqualificazione della palestra Media 4 e del campo di Madonna delle Grazie

Sono due i progetti afferenti l'impiantistica sportiva comunale della città di Cuneo che tenteranno di partecipare al bando regionale “Sport Missione Comune”, presentando progetti di riqualificazione entro la scadenza del 3 novembre prossimo.

Palestra ex “Media 4”, troppo energivora. Si cambia

Il primo progetto – di riqualificazione energetica - riguarda la palestra dell'ex “Media 4” di via Bassignano. L'impianto - quotidianamente utilizzato, per un monte ore orario medio giornaliero di 14 ore, sede delle lezioni curricolari di Educazione Motoria di diverse scuole secondarie della città e della scuola pallavolo femminile della città - è stato realizzato da oltre trent'anni anni e non ha mai subito interventi di efficientamento energetico: attualmente comporta ingenti costi energetici e ambientali, specie in inverno.

L'intervento propone un costo di 322.500 euro, e la revisione della convenzione di gestione stipulata tra il Comune e l'ASD Granda Volley Academy con estensione della sua scadenza al 30 giugno 2033 (quindi di cinque anni totali).

La giunta ha approvato il nuovo schema di convenzione e il progetto di fattibilità economica semplificato, atto ad accedere al bando regionale.

Nuovo volto per il campo da calcio di Madonna delle Grazie

Il secondo progetto riguarda invece il campo in erba sintetica di frazione Madonna delle Grazie, ubicato al civico 17 di via Cherasco.

Lo spunto per la riqualificazione del campo – realizzato nel 2010 e attualmente consunto, scivoloso e non corrispondente agli standard richiesti – arriva dall'ASD Boves MdG, concessionaria dell'impianto sino al 30 giugno 2028. Il campo risulta importante specie in condizioni di maltempo, proprio perché unico in sintetica nelle frazioni di Madonna delle Grazie e Tetti Pesio; è quotidianamente utilizzato anche durante i mesi invernali come sede ospitante la scuola calcio dei proponenti, con oltre 300 tesserati.

Come nel caso della palestra ex Media 4, anche qui è necessario allungare di cinque anni il contratto di gestione.

La giunta ha approvato il nuovo schema di convenzione e il progetto di fattibilità economica semplificato, atto ad accedere al bando regionale. Rimandata, per ora, la stesura di un piano finanziario.