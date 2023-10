Bra, gli ospiti del "Girasole" ricevuti in municipio

Un gruppo di ospiti del centro Centro Diurno “Il Girasole” con sede a Narzole è stato ricevuto in municipio nella mattinata di venerdì 20 ottobre. Al centro dell’incontro il tema della cultura, in vista della candidatura di Alba Bra Langhe e Roero a Capitale italiana della Cultura 2026. Agli ospiti, accolti nella sala consiglio “Achille Carando” insieme alle operatrici, è stata consegnata una cartellina con un messaggio che invita a riflettere sul significato della cultura e a produrre un elaborato dedicato. “Abbiamo rivolto agli ospiti – spiegano il sindaco Giovanni Fogliato e l’assessore alle Politiche Sociali Lucilla Ciravegna – l’invito ad esprimere il loro concetto di cultura attraverso un elaborato grafico, testuale, una canzone o utilizzando altri strumenti utili. Saremo lieti di raccogliere ed esaminare le loro idee come proposto già ai ragazzi delle scuole elementari e medie”.