Bra: Ztl serale e festiva in un nuovo tratto di via Vittorio Emanuele II

A partire dal prossimo 30 ottobre l’Amministrazione comunale braidese estenderà la Ztl oggi esistente in via Vittorio Emanuele II, tra via Piave e via Moffa di Lisio, anche al tratto della via appena riqualificato compreso tra via Rambaudi (che verrà essa stessa interessata dalla limitazione alla circolazione) e via Verdi.

La nuova Zona a traffico limitato, che sarà introdotta in via sperimentale per alcuni mesi, prevede il divieto di accesso all’area ai veicoli non autorizzati dalle 20 alle 7 del mattino seguente dal lunedì al giovedì e dalle 20 del venerdì fino alle 7 del mattino del lunedì, oltre che nelle giornate festive.

In questi giorni l’Amministrazione procederà all’installazione in via Rambaudi dell’apposita segnaletica elettronica destinata a regolare l’accesso alla Ztl.

Contestualmente, è prevista l’installazione lungo le principali direttrici di ingresso alla città di una specifica cartellonistica che indichi le diverse aree adibite a parcheggio, a cominciare dal cortile della scuola “Rita Levi Montalcini”, da tempo utilizzato come ampio parcheggio a disposizione dei clienti delle attività commerciali e artigianali del centro città il sabato, la domenica, i festivi e nei giorni infrasettimanali al termine delle attività didattiche.

Infine, sempre nell’ottica di favorire il passaggio e lo shopping nel tratto di via Vittorio appena riqualificato, verranno installati nuovi cartelli indicanti le attività commerciali e artigianali presenti nella zona.

“Abbiamo ritenuto utile per la città accogliere le richieste dei comitati di quartiere ed estendere, in via sperimentale, la Ztl già in funzione nel centro cittadino anche nel nuovo tratto di via Vittorio Emanuele appena riqualificato”, dichiarano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai lavori pubblico Luciano Messa. “Questa misura, operativa in orario serale e durante week end e festivi”, aggiunge il vicesindaco con delega al commercio Biagio Conterno, “agevolerà certamente il passeggio di visitatori e turisti con evidenti ricadute sul commercio di zona”.