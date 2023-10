Ceva, ripristinata in anticipo la distribuzione idrica da parte di ACDA

Sono terminati senza inconvenienti i lavori di sostituzione di due nodi idraulici cruciali all’interno del sistema di distribuzione dell’acqua del Comune di Ceva. Il ripristino della distribuzione idrica è avvenuto alle 2 del 19 ottobre, in anticipo rispetto alle tempistiche previste.

Oltre all'attività programmata, durante i lavori, è stato rilevato uno stato di degrado significativo in un tratto di condotta idrica rispetto alla quale si è proceduto con la relativa sostituzione. Questa azione aggiuntiva è stata intrapresa per garantire l'integrità e la continuità del servizio idrico per i residenti di Ceva.

“Per i lavori sono state impiegate due squadre che hanno eseguito le opere in modo ottimale consentendo il ripristino del servizio in anticipo rispetto al programma iniziale. Fondamentale è stato il loro efficace coordinamento che ha permesso la realizzazione degli interventi in contemporanea. Un grazie agli utenti per la pazienza ed un plauso ai colleghi per la gestione dell’attività” dichiara l’ing. Ivan Sarti, Responsabile del Servizio Acquedotto.