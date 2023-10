Domenica 22 ottobre ritorna la castagnata AVIS a Robilante

Nel paese circondato da castagneti ritorna finalmente la festa dedicata alle caldarroste. Come da tradizione ad organizzarla è la sezione AVIS comunale, il cui direttivo è stato recentemente rinnovato, che per quest’anno ha deciso di devolvere il ricavato della manifestazione alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Sarà un pomeriggio ricco di eventi, dalle 14:30 alle 17:30 oltre alla distribuzione dei “mundai” in piazza Olivero si potranno trovare il mercatino dei bambini e ragazzi delle scuole, dei produttori agricoli e degli artigiani locali. Non mancherà lo spazio dedicato all’arte ed alla cultura, in particolare i musei della Fisarmonica e del Suono effettueranno un’apertura straordinaria (orario 14:30-17:30), mentre presso la Confraternita Santa Croce verranno esposte opere degli artisti locali Marisa Aime, Davide Gerbaldo, Lorena Massa e le fotografie naturalistiche di Alma Giraudo e Diego Degioanni.

Inoltre in collaborazione con “Il cerchio allargato” si svolgerà l’evento “Cura del sé al naturale”, per imparare a prendersi cura della propria pelle (dalle ore 15:00) e laboratori di approccio allo yoga (orario 15:00-17:30).

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Comune di Robilante: sezione Eventi.