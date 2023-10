Due nuovi vigili urbani in servizio a Cherasco. "Risorse aggiuntive per il territorio"

Cherasco avrà nell'organico del comando cittadino due nuovi vigili urbani. Il giuramento si è svolto mercoledì 18 ottobre, in piazza Castello a Torino. Il momento istituzionale ha segnato la conclusione del corso di formazione e l’avvio del servizio effettivo per l’agente Marcello Oldani, 40 anni di Torino - assunto nel dicembre del 2022 - e il collega Giuseppe Borriello, 24 anni di Torre del Greco (Napoli), negli uffici municipali da maggio.



La cerimonia si è tenuta alla presenza dell’assessore regionale alla Polizia locale Fabrizio Ricca, del Presidente del Consiglio comunale della Città delle Paci Massimo Rosso, titolare della delega alla Polizia municipale, e del consigliere delegato alla sicurezza Giuseppe Bonura. Al giuramento hanno assistito anche Livio Perano, comandante dei civich cheraschesi e il suo vice Mirko Baudissone.

Commentano il consigliere Bonura e il presidente Rosso: "Si è trattato di un momento importante per la nostra comunità. L’entrata in servizio dei due nuovi agenti porta a sei gli elementi in forza al comando cittadino: con queste risorse aggiuntive potremo rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza e presidio del territorio, una voce centrale nel nostro programma elettorale".