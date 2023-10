La valorizzazione della Razza Piemontese passa anche dalla ristorazione: "Urgente l'etichettatura d'origine della carne"

Coldiretti, Anaborapi e Coalvi hanno presentato ai parlamentari piemontesi un Disegno di Legge sull’etichettatura d’origine della carne, anche macinata, impiegata nella ristorazione, durante il momento di confronto, svoltosi presso la Casa della Piemontese a Carrù, in cui sono intervenuti Bruno Mecca Cici, vice presidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla zootecnia, Andrea Rabino, presidente di Anaborapi, e Guido Groppo, presidente del Coalvi.

Hanno preso parte i direttori ed i presidenti delle federazioni provinciali Coldiretti, con la presidente regionale, Cristina Brizzolari, ed il delegato confederale, Bruno Rivarossa. Presenti, oltre all’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa, ed al sindaco di Carrù, Nicola Schellino, i seguenti parlamentari: Enzo Amich, Giorgio Maria Bergesio, Monica Ciaburro, Marcello Coppo, Andrea Giaccone, Antonino Iaria ed Augusta Montaruli. Ha partecipato anche Asprocarne con il presidente, Franco Martini, ed il direttore, Simone Mellano, che ha condiviso e sostenuto il Disegno di Legge presentato.

“Sono diversi i fattori che stanno incidendo negativamente sulla razza bovina Piemontese: dal basso prezzo riconosciuto agli allevatori al mercato sempre più ristretto, dallo strapotere dei macellatori all’aumento dei costi di produzione fino alla divisione interna tra i produttori stessi. Per cercare di salvare un comparto che conta 310 mila capi, più di 4 mila aziende, oltre 10 mila addetti nel settore, con una elevatissima percentuale di giovani allevatori, ed un fatturato di quasi 400 milioni di euro, abbiamo presentato una proposta di Legge che auspichiamo possa seguire un breve iter per essere messa in pratica – spiega Bruno Mecca Cici, vice presidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla zootecnia - . Avere l’etichettatura d’origine obbligatoria nella ristorazione significa far compiere al consumatore una scelta consapevole, garantire tracciabilità affinché la carne servita nel canale Ho.Re.Ca. venga obbligatoriamente identificata e valorizzare una carne che vanta eccelse proprietà organolettiche: è altamente digeribile, magra ed è tra le razze storiche più famose ma viene poco riconosciuta oltre i confini del Piemonte”.

Andrea Rabino, presidente di Anaborapi, afferma: “Nonostante le aziende che allevano la Piemontese presentino un elevato grado di auto-approvvigionamento degli alimenti per il bestiame, i recenti aumenti dei costi di produzione stanno veramente mettendo in crisi le nostre aziende: agli accresciuti costi non ha fatto riscontro un adeguato aumento dei prezzi degli animali da ristallo e di quelli da macello”. “Nel 2022 rispetto al 2021 il libro genealogico tenuto da Anaborapi ha registrato un calo di circa 4.000 fattrici, cioè il 3,8% del totale, sarebbe grave se questo trend dovesse proseguire. Sono sicuro che un’iniziativa per certificare il prodotto fino alla ristorazione permetterebbe un rilancio della nostra produzione ed in particolare permetterebbe di valorizzare la nostra carne anche in quelle zone d’Italia ove è ancora poco conosciuta”.