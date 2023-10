Inaugurato il nuovo campo sportivo di Lagnasco [FOTO E VIDEO]

Il campo sportivo di un paese è il cuore pulsante della comunità, dove le famiglie si riuniscono per tifare, gli amici si sfidano in partite appassionanti e i sogni della squadra di calcio assieme a quelli dei futuri campioni prendono il volo tra le linee del campo.

Ieri, giovedì 19 ottobre, a Lagnasco il sogno di avere un nuovo campo sportivo comunale si è realizzato.

L’impianto è stato inaugurato da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che, dopo il tradizionale taglio del nastro, ha dato il calcio d’inizio simbolico con un pallone appositamente autografato dall’ex calciatore Claudio Marchisio, il quale, non potendo essere presente all’evento, ha inviato un videomessaggio benaugurante.

A fare gli onori di casa il sindaco Roberto Dalmazzo: “Per noi lagnaschesi questo è un momento storico. Nel 2019 è iniziata questa avventura – racconta Dalmazzo – con un sopralluogo del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia che ci consiglia di rivolgerci al Credito sportivo per avere un finanziamento."

"L’idea nata quattro anni fa – spiega Dalmazzo – era quella di demolire il vecchio bocciodromo creando al suo posto una palestra con gli annessi spogliatoi, assieme a quelli per il campo da calcio. L’importo complessivo dei lavori, nei quali non rientrava però il campo sportivo, ma solo i fabbricati di palestra e spogliatoi, ammontava a 1 milione e 283 mila euro. La nostra amministrazione comunale si è quindi rivolta al Credito sportivo che ci ha concesso il finanziamento con un mutuo a interessi zero per 15 anni. Con il ribasso sulla base d’asta di quasi il 25 per cento la spesa totale era scesa a 962 mila euro."

"Nel nuovo campo sportivo – conclude Dalmazzo – sono state rifatte tutte le recinzioni perimetrali, l’impianto di illuminazione con quattro torri faro a led, l’impianto di irrigazione e la copertura della tribuna per il pubblico Questo intervento sul campo sportivo e gli spogliatoi ammonta a oltre 400 mila euro, di cui 370 mila coperti grazie ad un contributo della Regione”.

Il sindaco ha poi espressamente ringraziando tutta l’amministrazione comunale con il vicesindaco Oscar Fiore e l’assessore allo sport Raffaele Bertola, assieme al tecnico comunale Eleonora Rosso che ha seguito tutti i lavori.

Attualmente sono quindi stati completati gli spogliatoi del campo da calcio con annessi i locali accessori: gli spogliatoi per gli arbitri, l’infermeria ed i locali tecnici.

Manca ancora un ultimo lotto da realizzare quello che riguarda la nuova palestra e gli spogliatoi di pertinenza, per un importo di 580 mila euro.

Alla cerimonia nell’area di via Dalmazzo sono intervenuti oltre al Governatore del Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia con i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso assieme ad alcuni sindaci dell’associazione Octavia, di cui il Comune di Lagnasco fa parte, e altri primi cittadini del territorio.

In mattinata aveva anticipato la vista ai neo impianti l’assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca.

Dopo l’accensione ufficiale delle luci, che hanno illuminato a giorno il campo sportivo, i bambini della scuola primaria di Lagnasco, diretti dalle loro maestre, hanno cantato l’inno d’Italia.

Era presente tra il pubblico anche il giovane 'sindaco' del Consiglio comunale dei ragazzi, Filippo Dal Cappello

A rappresentarli è intervenuta la loro compagna Anna che dopo aver ringraziato tutte le autorità presenti ha espresso gratitudine, da parte di tutti gli alunni lagnaschesi, al presidente Alberto Cirio per aver reso possibile, con gli altri amministratori regionali, il rifacimento degli impianti sportivi.

La giovane alunna ha spiegato: “Da dopo che l’edificio in cui era ospitata la palestra della scuola è stato dichiarato inagibile, le nostre classi per fare educazione fisica si devono recare a Verzuolo. Speriamo – dice Anna rivolgendosi al sindaco Dalmazzo – che, grazie agli ulteriori contributi della Regione, si riescano ad ultimare i lavori per la realizzazione della nuova palestra entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Questo permetterebbe che si possano anche riprendere i corsi delle squadre giovanili come quella di pallavolo”.

Ha poi preso la parola Enrica Vincenti, dirigente dell’Istituto comprensivo di Verzuolo, di cui Lagnasco fa parte, ringraziando gli alunni e le maestre assieme a tutte le istituzioni presenti.

Carlo Rivoira, presidente della squadra Asd Lagnasco Calcio assieme al vicepresidente Ivo Migliore e la dirigenza della squadra biancoazzurra, in presenza di tutti i calciatori, si è complimentato per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi, dove finalmente la squadra di casa potrà tornare a giocare, pronunciando con enfasi lo slogan. “Lagnasco finalmente torna a casa”.

Rivoira afferma: “Faremo giocare il campionato di terza categoria, in cui milita la nostra squadra, la domenica per fare in modo che i lagnaschesi possano venire a vedere le partite.

È nostra intenzione – conclude Rivoira – far rinascere il settore giovanile partendo dai piccoli che desiderano giocare a calcio per farli ‘crescere’ in questo nuovo campo sportivo”.

Tra le personalità che sono intervenute all’inaugurazione, anche il vicepresidente vicario della Figc di Piemonte e Valle d’Aosta, Enrico Giacca; “Poche Regioni sono vicine allo sport come le nostre – ha sottolineato .– Le società sportive fanno un immenso lavoro anche dal punto di vista sociale, nei confronti dei giovani in nome dell’aggregazione e del gioco sano”.

Il nuovo campo sportivo di Lagnasco rappresenta un sogno realizzato, un simbolo di crescita e opportunità per giovani e appassionati.

La cerimonia di inaugurazione ha dimostrato l'impegno delle autorità locali e regionali nel sostenere lo sport come veicolo di aggregazione sociale e sviluppo.

La nuova infrastruttura non solo offre una casa per le squadre locali ma promette di rinforzare il settore giovanile, nutrendo le ambizioni dei futuri campioni e contribuendo al benessere della comunità nel suo insieme.