L’auto chiusa con a bordo il figlioletto di un anno: disavventura a lieto fine per una mamma albese

La chiusura centralizzata dell’auto che scatta, ma le chiavi le avevamo appoggiate all’interno del bagagliaio, e sono rimaste lì dentro mentre chiuso nell’abitacolo è rimasto il nostro figlioletto, troppo piccolo per capire bene cosa sta succedendo e per poterci aprire dall’interno.

E’ una delle paure ricorrenti di tutti i genitori quella che ha preso con la disavventura occorsa pochi minuti fa (venerdì 20 ottobre) a una donna che aveva parcheggiato il proprio veicolo in piazza Cagnasso ad Alba. A bordo, sistemato nel suo seggiolone, il figlioletto della donna, un bimbo di circa di un anno.

La mamma non si è però fatta prendere dal panico. Aiutata da alcuni passanti ha chiamato i Vigili del Fuoco che, arrivati in pochi minuti dalla vicina caserma di corso Michele Coppino, infilata una canna tra il vetro e la portiera, hanno forzato il sistema di chiusura del veicolo liberando il bambino. Un sollievo, per mamma e bambino, potersi riabbracciare.