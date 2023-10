Maltempo \ “A Tenda ottanta case evacuate, Casterino isolata e ponti chiusi. Ma non è la tempesta Alex”

"La situazione è difficile - commenta così il sindaco di Tende Jean-Pierre Vassallo lo stato attuale nel suo comune relativo al maltempo in corso - ma nel pomeriggio migliorerà”.

La tempête Aline , così è già stata denominata dai giornali francesi, si sta abbattendo con particolare veemenza sulla Francia sud orientale , regione che dalla giornata di ieri è in allerta rossa .

“A Tenda abbiamo evacuato ottanta case - ha commentato il primo cittadino della città a confine con l’Italia - Le strade al momento sono bloccate sia in entrata che in uscita, Casterino è isolata. I passaggi sul Roja sono al momento coperti dall’acqua, si sono verificate cadute di massi. Si sta operando con tecnici sul posto in questo contesto difficile, ma pensiamo che già nel pomeriggio tutto potrà essere ripristinato. L’allerta è già passata da rosso ad arancione.”