MALTEMPO / Chiuse al transito quattro strade in valle Gesso e valle Stura

Continua anche per oggi venerdì 20 ottobre l’allerta arancione per maltempo in gran parte delle valli cuneesi al confine con la Francia e la Liguria. La Provincia ha chiuso tre strade n valle Gesso e la provinciale 255 verso il Colle della Lombarda in alta valle Stura per i danni causati dalle intense precipitazioni e per il rischio di frane e smottamenti.

In valle Gesso sono state chiuse la provinciale 239 da Sant’Anna a Terme di Valdieri, la 22 nel tratto dalla rotatoria Peradritta in prossimità del paravalanghe verso l’abitato di Sant’Anna di Valdieri e la 301 dal bivio ponte Rovina a San Giacomo di Entracque. In valle Stura è chiusa al transito la provinciale 255 verso il Colle della Lombarda. Si raccomanda la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non è proprio necessario.

Il presidente della Provincai Luca Robaldo: “Ringrazio il personale dei Reparti, quello della Protezionr Civile e la Sala Operativa per la tempestività. Siamo orgogliosi del loro lavoro”.