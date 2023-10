MALTEMPO \ Granda in arancione: la situazione in tempo reale

Giornata in “arancione” quella che si prevede per oggi, venerdì 20 ottobre, dopo l’allerta diramata nella giornata di ieri da Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale.

Le piogge, su gran parte dei comuni della Granda, sono cominciate già a partire dal tardo pomeriggio di ieri proseguendo in serata e per tutta la notte, ma senza, al momento, aver causato particolari disagi nei territori vicini ai bacini idrici attenzionati.

Nel primo pomeriggio di ieri la Provincia ha comunicato l’apertura speciale della sala operativa di presidio della Protezione Civile, così come era stato fatto lo scorso 22 maggio (a pochi giorni dall’alluvione che mise in ginocchio l’Emilia Romagna). Misura adottata, anche in quel caso, dopo che l’Arpa aveva segnalato in “arancione” l’allerta meteoidrologica e idraulica per gran parte del territorio cuneese.