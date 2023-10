MALTEMPO / Il torrente Gesso esonda nei campi a Borgo intorno all'ex Italcementi [FOTO E VIDEO]

Per ora è tutto sotto controllo, ma le immagini del torrente Gesso in zona ex Italcementi a Borgo San Dalmazzo sono impressionanti. Alle 13 di oggi, venerdì 20 ottobre, il livello del corso d'acqua è molto alto, tanto da essere esondato nei campi circostanti.

Dalla sindaca Roberta Robbione arrivano rassicurazioni: “Ieri sera, giovedì 19 ottobre alle 19, abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare tutti gli eventuali interventi emergenziali. Da ore sono al lavoro i volontari di protezione civile, la squadra tecnica comunale e gli assessori competenti. Stiamo monitorando tutto il territorio comunale per intervenire in caso di esondazioni o smottamenti”.

Tra le aree più a rischio quella a fianco dell'ex Italcementi, dove doveva sorgere il parco fotovoltaico da 5 Megawatt. Come dimostrano le immagini le piante sono già state raggiunte dall'acqua.

“È una delle zone più sensibili in assoluto. E dunque maggiormente attenzionate. Lo dimostra anche la recente analisi idraulica realizzata dallo studio Associato Anselmo”, commenta la sindaca.

Controlli in mattinata anche sul cantiere della Provincia al ponte “del Ciadel”, sulla sp 21 tra Fontanelle di Boves e Roccavione.