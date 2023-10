MALTEMPO / In Granda caduti fino a 220 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore. L’allerta scesa a gialla

Nei restanti settori domani (sabato 21 ottobre) ci saranno condizioni caratterizzate da variabilità, prevalentemente asciutte nella prima parte di giornata, alternate a nuovi rovesci sparsi, deboli o moderati, da metà giornata a causa di infiltrazioni di aria più fresca in quota. Un miglioramento generalizzato è atteso per domenica, con foschie e banchi di nebbia sulle pianure e venti di foehn nelle valli tra Alpi Marittime e Graie nella prima parte della giornata.

I dati generali: paura per il Gesso ad Andonno

Nelle ultime 24 ore si sono verificate forti precipitazioni nei settori sudoccidentali e settentrionali della regione. I valori più significativi si sono registrati nel Cuneese ed in particolare in valle Stura, valle Gesso e alta valle Tanaro. Si segnalano i valori più elevati nelle stazioni di Diga del Chiotas con 215 mm, Piaggia con 218 mm, Valdieri con 200 mm, Colle San Bernardo con 170 m.

Le prossime ore: in diminuzione i livelli idrometrici

In considerazione di quanto descritto e in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di oggi su Verbano (zona A) e Cuneese.