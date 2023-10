MALTEMPO / Sino a 150 mm di pioggia in Valle Stura, Valle Gesso e Alta Valle Tanaro. Venti a 170 km/h a Rocca dell’Abisso

Sono in linea con gli importanti valori preannunciati dall’allerta arancione diramata ieri dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) le precipitazioni scese nelle aree meridionali della provincia di Cuneo nelle ultime dodici ore. A confermarlo la stessa Arpa, che fa il punto sulla situazione maltempo e sulle previsioni per le prossime ore.

Nelle ultime dodici ore – spiega Arpa nella sua nota – si sono verificate forti precipitazioni al confine con la Liguria; i valori più elevati sono stati registrati nel Cuneese ed in particolare in valle Stura, valle Gesso, alta valle Tanaro e in provincia di Alessandria.

Si segnalano i valori più elevati nelle stazioni di Diga del Chiotas con 150 mm, Piaggia con 148 mm, Valdieri con 138 mm e Colle San Bernardo con 135 mm; nell’alessandrino la stazione di Ponzone (AL) ha registrato 113 mm.

Le piogge cadute nelle ultime ore hanno determinato i primi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo secondario nel settore sudoccidentale della regione. Il torrente Gesso ad Andonno ha registrato dalle prime ore della mattinata odierna un incremento repentino, al di sotto del livello di guardia, in risposta ai valori massimi di precipitazione che si sono registrati nelle ultime ore.

PREVISIONE METEO PER LE PROSSIME ORE

L’intensa perturbazione che interessa la nostra regione dalla tarda serata di ieri sta determinando precipitazioni diffuse, con valori localmente molto forti sul Piemonte meridionale, dove sono associate a venti superiori ai 100-120 km/h su tutti i rilievi, dalle Alpi Marittime all’Appennino (valore attuale max 170 km/h a Rocca dell’Abisso, nel Cuneese, sulle Alpi Marittime)

Dalla tarda mattinata le precipitazioni andranno progressivamente ad attenuarsi a partire dalle vallate sudoccidentali, mentre proseguiranno ancora almeno fino a metà pomeriggio sul settore appenninico di confine.

Sull’alto Piemonte, in particolare tra Verbano, Biellese orientale ed alto Novarese è attesa un’intensificazione dei fenomeni in queste ore e su questi settori risulteranno persistenti fino al primo pomeriggio in successiva attenuazione, anche se sul Verbano proseguiranno a carattere sparso fino a fine giornata.

I venti si manterranno sostenuti per gran parte della giornata sui rilievi meridionali, sui settori collinari tra Astigiano ed Alessandrino e sulle pianure adiacenti. Solo nel corso della serata andranno progressivamente attenuandosi a partire dai rilievi del Cuneese e nella nottata successiva sui restanti settori meridionali.

EVOLUZIONE DEI CORSI D’ACQUA

Per le prossime ore sono attesi generali e moderati innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua che interesseranno anche il reticolo idrografico principale, più marcatamente nel settore settentrionale della regione senza raggiungere i livelli di guardia. Gli innalzamenti più significativi sono previsti lungo l’asta del fiume Toce (Verbania), con il raggiungimento dei colmi di piena a partire dalla tarda mattinata di oggi. Il livello del Lago Maggiore, a causa degli afflussi provenienti dal reticolo settentrionale, sarà interessato da un lento e graduale innalzamento con il raggiungimento dei valori massimi nella notte tra il 22 e il 23 ottobre.

FENOMENI DI VERSANTE

Per quanto riguarda i fenomeni di versante, la giornata odierna sarà caratterizzata da una probabilità anche molto elevata che si verifichino inneschi isolati di frane superficiali nel settore centrorientale del Verbano. Inneschi isolati di frane superficiali sono anche attesi sulle colline del Monferrato Monregalese e dell’Alessandrino, ma con una bassa probabilità che lo scenario si verifichi.