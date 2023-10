Ostana ospita Convers-Azioni, il festival delle cooperative e delle imprese di comunità

Raccontare i luoghi della trasformazione mettendo insieme realtà, luoghi e imprese che hanno dato voce ai territori.

Questo l’obiettivo del Festival “Conversazioni”, nato nel 2021 grazie alla Cooperativa di comunità “Viso a Viso” e Confcooperative Cuneo.

Un appuntamento dedicato alle cooperative e alle imprese di comunità per favorire le conoscenze delle esperienze cooperative.

“L’esperienza della prima edizione del Festival ci ha mostrato quanto interesse e passione per i temi trattati ci siano sul territorio. - spiega il presidente della Cooperativa Viso A Viso, Federico Bernini - “Convers-Azioni ritorna e alza l’asticella, proponendo due giornate ricche di spunti e appuntamenti. Siamo felici che Ostana stia diventando, anno dopo anno, un simbolo di cooperazione sul territorio e un esempio di comunità che cresce. Dobbiamo ringraziare i partner e chi sta sostenendo questa nuova edizione. Siamo certi che sarà l’inizio di un percorso entusiasmante.”

La seconda edizione della kermesse si svolgerà ad Ostana, dal 28 al 29 ottobre, presso il centro civico “Lou Pourtoun”, in frazione Sant’Antonio, quest’anno assumerà una veste regionale, essendo promossa da Confcooperative Habitat Piemonte, oltre a diversi attori del sistema Confcooperative.

“Le cooperative di comunità – dichiara Alberto Anselmo, presidente di Confcooperative Habitat Piemonte - rappresentano un modello di innovazione sociale e sempre più uno strumento efficace per la rinascita e la crescita di un territorio. Il Piemonte ha bisogno di raccontare queste esperienze virtuose, per dimostrare come le aree interne possano trovare in questa forma d’impresa un motore per rispondere ai bisogni delle comunità locali. Il Festival Convers-Azioni avrà ospiti di livello nazionale, che hanno prontamente risposto al nostro appello e condivideranno con noi esperienze da tutta Italia.”

La due giorni si svilupperà in conversazioni e tavoli di confronto reciproco tra esperienze ed imprese, con la presenza di esperti e professionisti del settore.

“Si tratta di una iniziativa, - sottolinea Alessandro Durando presidente di Confcooperative Cuneo, - che si sposa in modo coerente con il dinamismo delle varie istituzioni locali, ben rappresentate dall’azione dei Gal, dalla nuova Programmazione Alcotrà, dai bandi della Camera di Commercio, dai Distretti del Commercio, dai progetti locali sulla Green Comumnity, dalla politica regionale in cui inserirsi in termini complementari”.

IL PROGRAMMA

28 OTTOBRE 2023

9.00 Accreditamento presso il Centro Civico e Culturale Lou Pourtoun

10.00 Apertura Festival

Alberto Anselmo, Presidente Confcooperative Habitat Piemonte

Federico Bernini, Presidente Cooperativa di Comunità Viso a Viso

Silvia Rovere, Sindaca di Ostana

10.15 Saluti istituzionali

Tino Cornaglia, Presidente Confcooperative Piemonte

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte*

Davide Sannazzaro Provincia di Cuneo

Meirone Emidio, Presidente Unione dei Comuni della Valle Po

* in attesa di conferma

10.50 Cooperative di Comunità: un’impresa alternativa. Perché?

Fabio Carosso, Vicepresidente Regione Piemonte e Assessore alla Montagna

Daniele Valle, Vice Presidente Consiglio Regionale del Piemonte

Alberto Preioni, Consigliere Regionale del Piemonte

Alessandro Durando, Vice Presidente Confcooperative Piemonte

Massimiliano Monetti, Presidente Confcooperative Abruzzo

Modera Federico Bernini, Cooperativa di Comunità Viso a Viso

Presentazione call “Abitare le Aree interne” promossa da FondoSviluppo

Laura Cantarella, Vice presidente Cooperativa di Comunità Viso a Viso

12.00 Territori accessibili: nuove frontiere e forme dell’abitare

Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem

Antonio De Rossi, Politecnico di Torino

Alessandro Maggioni, Presidente Nazionale Confcooperative Habitat

Modera Alberto Gedda, Direttore del Corriere di Saluzzo

13.00 Pranzo presso la Merenderia Alpina

14.15 Comuni di frontiera: il ruolo dei Comuni nello sviluppo delle aree interne

Ilaria Rovelli, Sindaca di Roncobello

Ellade Peller, Sindaca di Nomaglio

Luca Santilli, Sindaco di Gagliano Aterno

Claudia Bertinat, Sindaca di Rorà

Danilo Breusa, Sindaco di Pomaretto

Giacomo Doglio, Sindaco di Rittana

Modera Luca Facta, Confcooperative Piemonte

15.30 Metropoli, aree interne e montagne: territori trasversali con bisogni reciproci

Carmen Vitale, Ricercatrice Università di Macerata

Pier Angelo Mori,Coordinatore scientifico CONOR-Universita' di Firenze

Giovanni Vetritto, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Stefania Crotta, Direttore Dir. Ambiente Energia Territorio Regione Piemonte

Tiziano Maffezzini, Presidente Uncem Lombardia

Paolo Mazzoleni, Assessore Urbanistica Comune di Torino

Modera Luca Calzolari, giornalista e comunicatore

16.30 Dialogo su ambiente e sostenibilità: nuovi scenari di sviluppo

Tavolo 1: Il ruolo delle comunità

Bruna Peyrot, Presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese - Torre Pellice

Gabriele Locatelli, Settore sviluppo zone montane Regione Emilia Romagna

Giacomo Lombardo, Vice-Sindaco di Ostana

Giovanni Teneggi, Confcooperative nazionale

Modera Paola Molino, Direttrice Eco del Chisone

17.30 Pausa Pastis e degustazione dei formaggi del Tumin (Caseificio di Ostana)

18.00 Ripresa dei lavori

Tavolo 2: Le Green Communities

Piercarlo Rossi, Università di Torino e Presidente Istituto Universitario Studi Europei

Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte

Fabrizio Ghisio, Direttore Confcooperative Piemonte Nord

Modera Devis Rosso, La Stampa

20.00 Cena presso la Merenderia Alpina

21.30 La serata continua con la proiezione del film “Interdit aux chiens et aux italiens” di Alain Ughetto del 2022 e presentazione di BAO (Biblioteca Aperta di Ostana) a cura di Eric Rittatore - Bibliotecario

A seguire musica e canti occitani

29 OTTOBRE 2023

9.00 Accreditamento presso il Centro Civico e Culturale Lou Pourtoun

9.30 Caffè presso Merenderia Alpina

10.00 Saluti Istituzionali

Alberto Anselmo, Presidente Confcooperative Habitat Piemonte

10.15 La multisettorialità e i partners per lo sviluppo dei territori

Tavolo 1: Cultura, turismo, territorio

Irene Bongiovanni, Presidente Confcooperative Cultura Turismo e Sport

Alessandro Canelli, Presidente IFEL e Vice presidente ANCI Piemonte

Vincenzo Santoro, Responsabile Cultura Turismo e Agricoltura ANCI Nazionale

Mario De Angelis, Presidente Consorzio Confat

Modera Ottorino De Sossi, Direttore AgiCult

Tavolo 2: Welfare di prossimità, salute dei territori, digitale

Maurizio Serpentino, Vice Presidente Federsolidarietà Piemonte

Livio Tesio, Direttore Direzione Welfare Regione Piemonte

Gian Piero Porcheddu, Confcooperative Sanità Piemonte

Roberto Vogliolo, Consorzio Cooperazione Digitale

Antonio Damasco, Direttore Rete Italiana Cultura Popolare

Modera Barbara Pasqua, More News

Tavolo 3: Strumenti finanziari e di mutualità per le comunità

Augusto dell’Erba, Presidente Nazionale Federcasse

Vittoria Ventura, Fondo Sviluppo

Nicola Cabria, Direttore Human Foundation

Michele Odorizzi, Mutua Cooperazione Salute

Modera Simone Campion, Ufficio Comunicazione Confcooperative Piemonte

13.00 Pranzo presso la Merenderia Alpina

14.30 Visioni future: un nuovo immaginario da progettare

Antonio De Rossi, Politecnico di Torino

Annibale Salsa, Antropologo

Maurizio Dematteis, Giornalista e ricercatore di tematiche legate ai territori alpini

Luca Mercalli, Presidente Società Metereologica Italiana, abitante di alta montagna

Filippo Tantillo, Associazione Riabitare l’Italia

Modera Federico Bernini, Cooperativa di Comunità Viso a Viso

16.15 Saluti finali e castagnata in musica

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.visoaviso.it/nuovosito/convers-azioni .