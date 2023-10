Piano asfalti: Cherasco aggiudica lavori per oltre 310mila euro

Oltre 310mila euro: è l’ammontare dei fondi destinati ai lavori di asfaltatura delle strade comunali appaltati, al termine della procedura di gara, dall’Amministrazione di Cherasco.

Gli interventi, aggiudicati in due lotti separati, interesseranno, in maniera particolare, le frazioni dell’abitato: nei prossimi giorni è in programma un vertice con le aziende vincitrici, per valutare la possibilità, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, di dare avvio alle operazioni prima della fine del 2023.

Il primo lotto, finanziato con 148mila euro è stato affidato alla ditta Sisap Sas di Vottignasco, con un ribasso del 12.14%: i cantieri riguarderanno le vie Isorella e Lunelli, nei pressi del capoluogo; la regione Piana Bassa; la borgata Cornarà, in frazione San Giovanni; la piazza e n tratto della strada in quella di Meane.

Il secondo lotto include interventi per 165mila euro, aggiudicati all’azienda Sam costruzioni di Cherasco, autrice di un ribasso del 26.6% rispetto agli importi a base d’asta. I lavori di rifacimento del manto stradale riguarderanno, nella frazione di Roreto, le vie De Gasperi, XXV aprile e la piazza davanti alle scuole elementari; nell’abitato di Cappellazzo il cavalcavia autostradale; in frazione Veglia una parte della via di borgata Carena, la strada e la piazza vicini al campo sportivo; nel concentrico di Bricco le vie Circonvallazione e Rasini.

Spiega il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Claudio Bogetti: «Il piano di asfaltature che abbiamo stilato consentirà di intervenire sui tratti più logorati del manto viario di competenza comunale, aumentando il livello di sicurezza per gli utenti. Il nostro è un territorio ampio, per questo si è deciso di distribuire i cantieri in modo uniforme fra le frazioni e il concentrico».