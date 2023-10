Pro Loco, il sostegno della Regione conta 500mila euro. Gagliasso: "Così si punta sul turismo locale"

La Regione Piemonte ha stanziato un finanziamento di 509 mila euro per sostenere le iniziative delle Pro Loco piemontesi, segnando un incremento di 60 mila euro rispetto all'anno precedente. Il bando per richiedere il contributo rimarrà aperto fino al 18 novembre 2023.

“Questo aumento nei fondi assegnati alle Pro Loco - ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso, rappresentante del Cuneese - dimostra l'impegno della Regione nel promuovere il turismo locale e valorizzare le risorse culturali e storiche del Piemonte. Le Pro Loco sono i veri promotori del nostro territorio e svolgono un ruolo cruciale nell'accoglienza dei visitatori. In un momento in cui il turismo mostra segni di crescita in Piemonte, con un aumento significativo delle presenze estive e dei visitatori stranieri, è fondamentale sostenere le Pro Loco. I fondi destinati alle Pro Loco saranno utilizzati per sviluppare progetti che valorizzino il patrimonio storico, culturale, folkloristico e sociale, per promuovere la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità".