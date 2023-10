Saluzzo: inizia la riqualificazione di piazzale Buttini

INIZIA LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE BUTTINI CON I FONDI DEL PNRR SARA’ ANCHE UN’AREA PEDONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI TURISTI Lunedì 23 ottobre inizia la riqualificazione di piazzale Buttini: sarà ancora un'area a parcheggio, ma anche un nuovo spazio pubblico di socialità proprio di fronte alla Porta delle valli delle Terre del Monviso, cioè il sito dove arriveranno e ripartiranno i turisti che scelgono di visitare la città e il territorio. Operai e mezzi avvieranno i lavori nella porzione a parcheggio, a destra per chi osserva l'ex tettoia, che sarà chiusa per un mese. In seguito, il progetto prevede interventi alle aiuole, alla sistemazione degli stalli per parcheggi e la ricollocazione e del monumento ai Bersaglieri. Subito dopo verranno realizzate le nuove aree pedonali con pavimento in pietra, panchine e scaloni, che collegheranno via Savigliano con la Porta delle valli è il raddoppio delle piante che in futuro faranno da corona verde all’intera area. Secondo le previsioni, il cantiere dovrebbe durare 5 mesi e costerà 440 mila euro, fondi che sono inseriti nei finanziamenti del Pnrr. "Quello che oggi è solamente un parcheggio a servizio del centro - dice il sindaco Mauro Calderoni - con questo intervento diventa il punto di incontro ed accoglienza per chi sceglie di venire a Saluzzo per turismo e per una visita. I bus, infatti, lasceranno i passeggeri su via Savigliano e nella nuova piazza ci saranno panchine, scaloni e arredo che la renderanno bella e accogliente e che inviteranno ad entrare nella Porta di valle, cioè alla sede del nostro ufficio turistico e, in futuro, anche nel ristorante e vetrina delle eccellenze delle Terre del Monviso. Una zona spesso considerata di passaggio, diventa centrale nella Saluzzo del futuro!.