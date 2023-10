Vicoforte, rotatoria alle Olle: verso i lavori per aumentare la sicurezza sulla Statale

Un passo ulteriore per la messa in sicurezza dell'incrocio delle Olle, tra i Comuni vi Vicoforte e San Michele Mondovì.

Ieri, giovedì 19 ottobre, la presidente del “Comitato per la rotonda delle Olle” Rosalia Grillante e un folto gruppo di residenti sono stati ricevuti dal sindaco vicese Gian Piero Gasco e dalla la sua giunta, dal presidente della Provincia Luca Robaldo e dal consigliere provinciale Pietro Danna.

L’incontro si è tenuto per fare il punto sui progetti per la realizzazione della rotatoria per la quale, nei giorni scorsi, i residenti hanno chiesto urgenti provvedimenti ritenendo l’incrocio pericoloso.

Attualmente pare che ci siano tutti i presupposti per l’inizio dei lavori.

Il comitato, sebbene con qualche puntualizzazione che dovrà essere ulteriormente considerata dagli enti pubblici (compresa l’Anas, titolare della strada), ha recepito i cambiamenti che verranno fatti per la salvaguardia e la sicurezza degli utenti.

"Ora - dice la presidente Grillante - aspettiamo fiduciosi l’inizio dei lavori che speriamo a breve. Intanto vorremmo ringraziare il sindaco di Vicoforte, il presidente della Provincia ed il consigliere delegato per l’interessamento ed il grande lavoro svolto".

“Ringraziamo – dicono Robaldo e Danna - il sindaco Gasco per aver organizzato in Comune questo momento di confronto con il Comitato poiché riteniamo di essere ad un punto di svolta relativamente alla realizzazione della nuova rotatoria in località Olle a Vicoforte, ed era giusto condividere con i residenti i dettagli della progettazione che andremo a realizzare. Anas ha accolto con favore l’ultimo progetto presentato dalla Provincia, che oltre alla rotatoria prevede altresì l’adeguamento dell’innesto di Strada del Groglio sulla statale 28, ed ora procederemo a finalizzare i prossimi passaggi amministrativi per poter presto iniziare i lavori. La messa in sicurezza dell’incrocio delle Olle rappresenta per la Provincia una priorità, sulla quale molti sforzi sono stati profusi dall’Ente in questi anni: siamo, ora, un passo più vicini a raggiungere il risultato che cittadini, imprese ed amministrazioni locali attendono da anni”.