Tempo di musica e concerti a Villanova Mondovì dove ripartono i corsi di “Una voce per Giulia”.

La corale, aperta ai bambini dai 6 anni in su, vi aspetta giovedì 26 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 nella sede della corale villanovese, in via don Rossi 8 per cantare e divertirsi insieme.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la maestra Romina al 3393671567