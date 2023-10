Alba, stretta nei controlli dei Carabinieri sulla stazione ferroviaria e la Zona H

Nel pomeriggio e nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Alba hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio concentrati in particolar modo nei pressi della stazione ferroviaria e nella cosiddetta Zona H di Alba , con l’intento di innalzare l’attività preventiva contro il degrado urbano, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

In sintesi i Carabinieri hanno proceduto al controllo di 54 veicoli elevando 9 contravvenzioni al Codice della Strada, e identificato 109 persone. Sono stati inoltre controllati gli avventori di due locali pubblici della zona e trovati 5 cittadini stranieri non in regola con le norme che regolano il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.