Cuneo, è mancato il frutticoltore di San Rocco Castagnaretta Beppe Giordano

Ha dedicato la sua vita alla famiglia, a San Rocco Castagnaretta, ad aiutare gli altri con don Andrea Gasparino e la Città dei ragazzi: la comunità piange la perdita di Giuseppe “Beppe” Giordano, storico frutticoltore, scomparso all’età di 87 anni.

Nato e vissuto sempre a San Rocco Castagnaretta, alle porte di Cuneo, si è sempre impegnato per la comunità parrocchiale e gli altri.

Molto stimato e benvoluto, come volontario con don Andrea Gasparino nel 1951 accoglie i primi giovani rimasti senza casa e famiglia dopo la fine della seconda guerra. Un numero via via crescente di ragazzi in difficoltà a cui ha dato lavoro e dignità, insieme a tanti altri giovani, come forma di riscatto sociale e la possibilità di un reinserimento nella società civile.

Passione civile e religiosa che è continuata anche con don Piero Giraudo, nelle missioni in Brasile e con l’aiuto ai terremotati in Friuli e in Irpinia. Partecipò alla costruzione dell’attuale chiesa parrocchiale di San Rocco Castagnaretta (benedetta nel 1956 da monsignor Golè) e al trasferimento di tutti gli arredi sacri dalla vecchia chiesa in allora in piazzale Repubblica, insieme allo storico parroco don Giuseppe Marro, cui è dedicato il piazzale centrale del paese.

Grande il suo dolore per la perdita della moglie nel gennaio 2023. Oltre ai nipoti ed alla sorella Agnese, lascia i figli Marco che continua l’attività, Manuela (infermiera al Carle) ed Elena.

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale sabato 21 ottobre alle 14,30 (settima sabato 28 ore 18, trigesima sabato 25 novembre ore 18).