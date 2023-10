Marina Militare Sportswear, il punto di riferimento italiano per chi cerca abbigliamento casual e confortevole

Impresa fiorentina fondata nel 1972 dalla famiglia Panerai, ICCAB rappresenta uno degli attori di riferimento nell’ambito dell’abbigliamento casual e sportswear. Il motivo è semplice: grazie soprattutto alla ricerca e all’innovazione tecnologica, unite ad impegno e dedizione, è stata in grado di dare forma a capi d’abbigliamento unici per stile e qualità. L’azienda, negli anni, ha potuto espandere la propria presenza sul mercato, fino a stringere numerose partnership. Una delle più importanti? Quella realizzata con la Marina Militare Italiana, da cui prende vita il progetto Marina Militare Sportswear.

La mission di Marina Militare Sportswear è quella di portare la grandezza dell’Oceano, lo stile, la qualità e il valore del proprio marchio ai clienti di tutto il mondo. Il brand, non a caso, s’ispira proprio ai valori che guidano la Marina Militare: passione, onore, dedizione e spirito di abnegazione. In questo modo, riesce a raccontare grandi emozioni, strettamente legate a un’identità storica, di grande prestigio.

Chi decide di acquistare i prodotti del marchio lo fa con la garanzia di poter contare su articoli unici, di altissima qualità e rifiniti nei minimi dettagli. Altro importante punto di forza è il servizio clienti immersivo e dedicato, capace di fornire supporto in ogni momento, consigli e indicazioni preziose.

La continua attività di ricerca permette all’azienda di proporre collezioni di moda militare all’avanguardia, dedicate sia al pubblico maschile che a quello femminile. Sempre al passo con le ultime tendenze fashion, vengono declinate in diversi modi, così da rispondere ad ogni gusto ed esigenza.

La libertà, la voglia di scoprire il mondo e la navigazione sono, da sempre, tra le maggiori fonti di ispirazione per il brand. Anche l’avventura, la tenacia, il coraggio e la nobiltà d’animo non possono assolutamente mancare. Valori che si riflettono in una collezione ampia e regolarmente aggiornata, composta da gilet, giacche, polo, t-shirt e felpe, pantaloni, calzature e accessori.

Oltre a adattarsi con facilità ad ogni occasione quotidiana, dal leisure all’elegante, i prodotti firmati Marina Militare Sportswear sono in gran parte eco-friendly e realizzati con materiali in fibra organica e riciclati. Ma ciò che li rende davvero unici ed autentici sono le decorazioni con insegne, fregi e scudetti originali, utilizzati proprio dalla Marina Militare Italiana.

L’offerta del marchio, oltre che dal sito ufficiale www.marinamilitare-sportswear.com può essere scoperta anche presso showroom e store monomarca, distribuiti in tutta Italia e sul territorio europeo. Per ciò che riguarda le spedizioni, nel nostro Paese sono gratuite per un acquisto minimo di 80 euro e avvengono entro 48 ore, con corriere espresso.

PayPal, carta di credito e rateizzazione con Scalapay sono, invece, le modalità di pagamento tra cui l’utente può scegliere, sinonimo di totale sicurezza e massima protezione. Le Gift Card Marina Militare Sportswear, spendibili sia online che nei negozi fisici, infine, sono ideali per premiare sé stessi o per fare un dono speciale.