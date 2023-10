Envie: castagnata e mercatino tra colori, sapori e tradizioni locali

L’associazione ‘I Argic, in collaborazione con il circolo culturale La Torre nel Parco e il patrocinio del Comune di Envie, ripropone la tradizionale castagnata e il mercatino, in programma per l’intera giornata di domenica 22 ottobre.

Piazza Don Bosio, che per l’occasione diventerà isola pedonale, si trasformerà in un grande teatro agreste dove musica e balli occitani, spettacoli, colori, gusto, tradizione e il caratteristico profumo delle caldarroste, ovvero i “mondaj” in dialetto piemontese, assieme alle frittelle di mele, continueranno a consolidare l’identità del paese e la convivialità in modo sempre più evidente.

Da quest’anno ci sarà una novità, assieme alla tradizionale castagnata: il primo raduno enviese statico di macchine, microcar, api, moto e scooter, proposto dal gruppo dei giovani del paese.

IL PROGRAMMA

L’evento di domenica 22 ottobre inizia alle 9 con il mercatino che vede anche l’esposizione delle “cuse” (zucche) e dei prodotti locali, trattori e mezzi d’epoca, con la presenza ed esibizione dello scultore del legno Fabio Moriena.

Dalle 13: primo raduno enviese statico con le macchine, microcar, api, moto e scooter. A seguire i “mondaj” e frittelle di mele con l’angolo della magia per bambini e famiglie a cura del mago Alby e truccabimbi Egle.

Saranno premiate le zucche più caratteristiche e più pesanti tra musica e balli occitani con “I sensa nom” .

L’associazione ‘I Argic invita i produttori locali ad esporre i loro prodotti tipici e a mettersi in contatto per organizzare il conferimento e la successiva esposizione.

Informazione sui siti istituzionali www.comune.envie.cn.it e www.argic.it.