Saluzzo, resta incerto e nebuloso il percorso per il dopo-Calderoni

A Saluzzo è ancora in alto mare la partita amministrativa del prossimo anno.

Il centrosinistra civico sarà orfano di Mauro Calderoni, giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo. Il sindaco uscente, che assomma sulla sua persona anche il ruolo di segretario provinciale del Pd punterà - come ampiamente risaputo - ad un seggio in Regione in un contesto politico che resta ancora tutto da capire.

La maggioranza dovrà scegliere verosimilmente tra i due nomi che, ad oggi, sono indicati come i più probabili successori: Franco Demaria, amministratore di lungo corso, vicesindaco uscente con delega a Bilancio e Sport, e Francesca Neberti, assessore in carica alle Attività produttive, figlia d’arte in quanto suo padre, Gianni, era stato in passato anch’egli assessore comunale ed esponente provinciale del partito socialdemocratico.

A sceglierli sarà la coalizione civica “Insieme si può”, sempre che nei mesi a venire non si verifichi un ulteriore ampliamento dell’alleanza.

Sul fronte opposto, quello del centrodestra, la situazione resta quanto mai incerta e non si registrano, al momento, atti concreti che facciano pensare a qualcosa che vada oltre i sentiment di buona volontà.

Fratelli d’Italia, primo partito in città alle politiche del 25 settembre dello scorso anno, aveva annunciato, all’indomani di quel voto, di voler guidare nel 2024 il centrodestra alla riconquista del municipio. Un’indicazione che i partiti alleati, Lega e Forza Italia, avevano dovuto accettare in virtù dei numeri seppur obtorto collo.

Trascorsa l’estate, si percepisce che il percorso non sarà agevole e c’è già chi scommette che – come succede ormai da diverse tornate elettorali – il candidato sindaco verrà scelto all’ultimo e forse in ambito non saluzzese.

A complicare la vicenda a Fratelli d’Italia, la sospensione decisa dai vertici provinciali nelle scorse settimane di Mario Pinca, presidente del circolo saluzzese. Pinca, in un post su Facebook – come si ricorderà - aveva accostato il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano al mafioso Matteo Messina Denaro.

Il responsabile del circolo si era giustificato dicendo che quel post non era frutto del suo ingegno ma era stato pubblicato da suo nipote; la motivazione non era comunque servita ad evitargli le sanzioni disciplinari disposte nei suoi confronti dal presidente provinciale William Casoni. Ora si attende la nomina di un commissario.

E mentre FdI aspetta, Forza Italia ha provveduto anch’essa – dopo lungo penare - all’indicazione di un commissario cittadino, Cesare Battisti, immobiliarista e promoter finanziario, chiamato a sostituire Fulvio Bachiorrini, unico consigliere azzurro a Palazzo di Città.

La Lega, dal canto suo, si mostra defilata e quasi non dispiaciuta delle beghe che stanno travagliando i partiti alleati, ma nello stesso tempo si guarda bene dall’assumere qualsivoglia iniziativa.

Si fanno alcune ipotesi di possibili candidati sindaci, che spaziano dal presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti, a quello dell’Associazione Commercianti Danilo Rinaudo, al funzionario comunale Renato Pagliero.

Ma sono chiacchiere da bar o poco più. Anche perché – come si sarà colto dalla narrazione - la catena di comando ha registrato inceppamenti che hanno richiesto l’intervento dei vertici dei rispettivi partiti.

C’è poi l’area di Azione, che ha in città il segretario provinciale Andrea Vassallo, il quale, da mesi, sta tessendo la sua tela interloquendo a destra e a manca ma – da quanto risulta - con scarsa soddisfazione.

Azione ambirebbe a giocare le sue carte in dimensione civica (col beneplacito di Enrico Costa senza il simbolo di Azione) con due liste che gli interessati dicono essere già in avanzata fase di allestimento e un proprio candidato.

Sfida temeraria che sembra galvanizzare gli “azionisti” in questo inizio autunno. Il nome che circola è quello dell’ex sindaco Stefano Quaglia, il quale però si mantiene prudentemente abbottonato.

Saluzzo, tra le quattro “sorelle”, resta quella dove non s’intravedono ancora possibili soluzioni per i tre partiti di centrodestra, i quali non possono certo ascriversi una significativa opposizione nella consiliatura prossima alla scadenza.

C’è chi scommette che succederà di nuovo come nel 2019, quando la scelta del candidato sindaco, Alessandra Piano, venne decisa all’ultimo in base a logiche spartitorie tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

In allora era stata la Lega a dare le carte, ora è il partito di Giorgia Meloni ad avocare a sé questo diritto.