A Ceva il corso dell'ASL Cn1 "Insieme per stare bene": al centro, l'autogestione della cronicità

Che cosa è “Insieme per stare bene”? È un seminario di 6 incontri di gruppo della durata di 2 ore e mezza ciascuno a cadenza settimanale. Il programma è stato sviluppato per persone e/o familiari che convivono con una condizione di cronicità. Al termine del corso si sarà più preparati a collaborare, gestire lo stress, fare esercizio fisico in modo sicuro, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.