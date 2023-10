Hai la passione per la pittura, il disegno, la grafica e il linguaggio visivo? Allora il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo è la scuola adatta a te

Terminata la terza media è il momento di scegliere come proseguire gli studi. Tra licei, istituti tecnici e professionali l'offerta è ampia. Se hai la passione per la pittura e il disegno, oppure se ti piace la grafica, il design, l’architettura e il linguaggio visivo allora il Liceo Artistico Ego Bianchi è ciò che fa per te!

Il percorso è volto alla crescita morale e intellettuale, allo sviluppo di competenze critiche e tecniche, allo studio di fenomeni estetici e alla pratica artistica. Lo studente non apprende solo la teoria ma può liberare il suo lato creativo attraverso l’esercizio artistico.

Gli obiettivi specifici del Liceo Artistico Ego Bianchi sono: esperienze operative, dialogo, valorizzazione della creatività degli studenti e indipendenza intellettuale.

L’offerta formativa prevede, a partire dal secondo biennio, la scelta di una specializzazione tra tre diversi indirizzi: arti figurative orientato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, nonché all’acquisizione delle metodologie, dei linguaggi espressivi, nell’ambito della ricerca e comunicazione artistica; architettura e ambiente caratterizzato da un percorso didattico al termine del quale gli studenti avranno acquisito una formazione per quanto riguarda la progettazione architettonica e ambientale e di opere di design; grafica dove lo studente imparerà a conoscere e gestire i processi progettuali e operativi inerenti la graphic design, individuando gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva.

Luciano Cerutti è il vice-preside del liceo, lui stesso ha frequentato l’artistico di Cuneo dal 1977 al 1981. Nel 1985 si è diplomato all’Accademia Albertina di Belle arti di Torino dove ha frequentato il corso di scenografia e successivamente ha conseguito la laurea in Architettura al Politecnico di Torino. Dall’anno scolastico 1992/1993 è insegnante di Discipline geometriche e architettoniche all’Ego Bianchi.

Descrivici la tua scuola con 10 aggettivi:

“Accogliente: in genere i nostri alunni dichiarano di venire volentieri a scuola e di stabilire un buon rapporto con i compagni e con noi insegnanti);

Dinamica: la nostra scuola è strutturata con ambienti didattici diversificati e sono gli alunni che si spostano da un’aula all’altra perché svolgono attività di indirizzo in aule/laboratori specifici per le diverse materie di indirizzo;

Creativa: le materie di indirizzo specifiche del liceo artistico consentono all’alunno di sviluppare ed esprimere la propria creatività nei diversi ambiti dalle discipline figurative (pittura e scultura) a quelle progettuali (architettura, design e grafica);

Unica: la maggior parte delle materie di indirizzo che si affrontano nel percorso scolastico sono insegnate solo al liceo artistico. La storia dell’arte è approfondita in modo particolare in quanto è studiata per tre ore settimanali per tutti e cinque gli anni;

Impegnativa: le ore settimanali sono molte, più di quelle degli altri licei. Gli alunni sono impegnati per 34-35 ore settimanali; è richiesta una preparazione di tipo liceale per tutte le materie,

Attitudinale: per frequentare il liceo artistico si deve avere la giusta propensione verso l’arte e l’espressione artistica che richiede dedizione e costanza;

Tecnologica: nei settori delle materie specifiche del triennio (architettura e grafica) sono attivi i laboratori nei quali si sperimentano software aggiornati e professionali che preparano gli studenti alla prosecuzione degli studi universitari;

Inclusiva: il rispetto delle differenti personalità e fragilità è messo in campo da tutte le figure scolastiche;

Variegata: i diversi percorsi scolastici proposti dall’offerta formativa consentono agli alunni di poter scegliere tra tipi di competenze differenti e specifiche;

Attenta: è una scuola vigile ai bisogni dei singoli alunni e che cerca sempre di venire loro incontro tramite l’ascolto e la comprensione dei piccoli-grandi problemi”

Perché scegliere il Liceo Artistico?

“Il Liceo Artistico si sceglie perché è una scuola che consente agli alunni di conseguire una buona preparazione di base accompagnata da quella più specifica nell’ambito delle discipline artistiche. L’interesse verso il contesto artistico-culturale unico, che caratterizza la nostra Nazione, dovrebbe essere la spinta che motiva la scelta: saranno queste nuove generazioni che dovranno prendersene cura.”

La propensione al disegno e l’interesse per l’arte sono i prerequisiti necessari per affrontare questo percorso, che è allo stesso tempo molto impegnativo. Infatti il tempo da dedicare allo studio è molto così come quello da dedicare allo svolgimento degli elaborati grafico-artistici che necessitano di lunghi tempi realizzativi.

Il vice-preside conclude dicendo: “Nel tempo ho visto alunni crescere ed affermarsi in vari ambiti artistici e professionali; in alcuni casi ex alunni sono anche ritornati come docenti della scuola. Gli ex alunni che tornano a trovarmi spesso rimpiangono gli anni trascorsi al liceo ripensandoli con nostalgia; anche i rapporti instaurati con gli insegnanti spesso sono diventati amicizie che resistono agli anni.”

Se sei interessato e desideri maggiori informazioni non perderti le giornate di scuola aperta nelle seguenti date: lunedì 23 ottobre, lunedì 20 novembre e lunedì 18 dicembre. Occorre prenotare la visita (entro due giorni prima dalla data scelta) inviando una mail alle docenti referenti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail a renata.raviola@bianchivirginio.it