Castagnata di incontro e condivisione in corso Giolitti a Cuneo

Nel pomeriggio di ieri, a Cuneo, durante il Mercato del Giobia, tra corso Giolitti e via Meucci, si è svolta una castagnata con giochi, letture animate e laboratori per bambini. Un'occasione per inaugurare una serie di iniziative previste nell’ambito del progetto “Insieme al Giobia”, che affiancherà il mercato dei prodotti a kilometro zero (frutta e verdura, pane, formaggi, miele) di corso Giolitti dall’autunno alla primavera. Ma anche un'occasione per creare socialità e occasioni di incontro tra i residenti del quartiere.

Erano presenti il presidente del comitato Cuneo Centro Francesco Carbonero, assieme a Pietro Carluzzo del Comitato di Cuneo Centro storico e altri rappresentanti delle frazioni, un segno della volontà di costruire progetti in modo condiviso.