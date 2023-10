Atletica: Pietro Riva al via della mezza maratona di Valencia

Un anno dopo, sulle strade del record personale. Ritorno a Valencia per Pietro Riva che domenica sarà al via della mezza maratona nella città spagnola dove con il tempo di 1h00:30 nella scorsa edizione è riuscito a togliere oltre un minuto al suo primato.

In questa stagione il portacolori delle Fiamme Oro ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha tenuto ai box nei mesi estivi. Ma nonostante i problemi fisici si è confermato campione italiano dei 10.000 su pista, all’inizio di maggio a Brescia prima dello stop, e anche nei 10 km su strada, a Pescara poco più di un mese fa. Poi è stato il migliore degli azzurri nella mezza ai Mondiali di Riga, il 1° ottobre, arrivando al diciassettesimo posto in 1h01:06. E adesso va in caccia di un nuovo progresso sui 21,097 chilometri per chiudere bene l’annata agonistica e riprendere il suo cammino di crescita.

“PER CORRERE FORTE”

“Stavolta penso al crono - racconta il 26enne albese - mentre nella rassegna iridata contava soprattutto il piazzamento e ho raggiunto l’obiettivo di entrare nei primi venti. La forma c’è, il percorso è filante. Cercherò di osare un po’ di più, di rischiare qualcosa, a costo di soffrire nel finale. A maggio ho avuto una lesione alla fascia plantare sinistra, che mi ha costretto a rinunciare alla Coppa Europa dei 10.000 metri. Sono rimasto fermo fino all’inizio di luglio, ma soltanto un mese più tardi ho potuto riprendere la preparazione”.

È chiaro quindi l’intento: “Mi manca un primato personale quest’anno. Sarebbe bello poterlo avvicinare per mettere una ‘toppa’ a questa stagione e proverò a stare il più possibile nel gruppo che punta a correre intorno all’ora”.

L’azzurro, brillante quinto l’anno scorso nei 10.000 agli Europei di Monaco e allenato a Rubiera dall’olimpionico Stefano Baldini, parteciperà alla gara per la terza volta: anche nella prima esperienza, quella del 2018 completata in 1h02:19, era rientrato dalla trasferta con un miglioramento cronometrico.