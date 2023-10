Volley maschile A3: Monge Gerbaudo Savigliano, a Mantova la prima trasferta della stagione

Dopo il debutto al limite della perfezione, con la vittoria casalinga per 3-0 contro lo Stadium Mirandola nella prima giornata, è tempo di prima trasferta stagionale per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che nel secondo turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca renderà visita al Gabbiano Top Team Mantova.

Si gioca sabato 21 ottobre alle ore 17.

L’avversario. È difficile parlare del Gabbiano Top Team Mantova, perché i lombardi sono l’unica squadra del raggruppamento a non aver ancora giocato, avendo scontato subito il turno di riposo, e perché sono una novità assoluta, avendo ottenuto la promozione in Serie A3 Credem Banca nella scorsa stagione. Pur essendo una neopromossa, però, la squadra allenata da coach Simone Serafini ha tutte le carte in regola per fare un campionato di alto livello, complici anche gli innesti estivi. A dimostrarlo, i sette successi in otto incontri della pre-season, con la sola sconfitta patita contro Reggio Emilia, squadra di categoria superiore. Tra i volti nuovi, spicca quello del classe 2002 Marco Novello, opposto da 445 punti nella passata stagione con la nobile maglia della Da Rold Logistics Belluno.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Nonostante la forza dell’avversario, c’è voglia di continuare a correre in casa biancoblu, con i ragazzi di coach Lorenzo Simeon sicuramente galvanizzati dal bel successo ottenuto all’esordio davanti al proprio pubblico.

Quella del Palasguaitzer, però, sarà tutt’altra gara, come spiega lo schiacciatore Andrea Galaverna: “Renderemo visita a una compagine al debutto, che arriva a questo inizio con tante motivazioni: sono alla prima stagione nella categoria, hanno avuto una settimana di attesa in più e scenderanno in campo subito di fronte al pubblico amico, che immagino sarà “caldissimo”. Noi dovremo essere bravi ad aggredire subito il match, cercando di far emergere da subito i nostri fondamentali migliori, come ad esempio il servizio”.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Gabbiano Tom Team Mantova e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley.

L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 21 ottobre al Palasguaitzer di Mantova.