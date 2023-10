Volley: nuovi allenatori e conferma alla V.B.C. Valle Stura

La V.B.C. Valle Stura è lieta di annunciare una conferma e due nuove aggiunte nel suo team di allenatori in vista della prossima stagione per le squadre Under 12 e Under 10.

Carola Filiputti, attuale Vice Presidente dell'associazione e neo laureata presso il SUISM di Cuneo, guiderà le squadre U12 e U10. La sua esperienza e dedizione sono un prezioso contributo alla crescita dei giovani atleti.

Accanto a Carola in U12, ci sarà Federico Obino, uno studente SUISM con una solida esperienza come animatore all'estate ragazzi. Questa sarà la sua prima esperienza come allenatore, e Federico è entusiasta di mettere al servizio dell'associazione le sue conoscenze. Il suo spirito giovanile e motivato è un'aggiunta benvenuta al nostro team di allenatori.

Infine, la società dà il benvenuto a Francesco Viale, un volto familiare per la V.B.C. Valle Stura. Ex giocatore in Under 14 della nostra associazione qualche anno fa, Francesco assume il ruolo di secondo allenatore accanto a Carola nella nostra U10. Anche lui è uno studente del SUISM ed è pronto a tornare nel mondo della pallavolo.

La VBC Valle Stura è sempre aperta a chiunque voglia avvicinarsi al meraviglioso mondo della pallavolo. Se siete interessati a unirvi a noi o semplicemente saperne di più sulla nostra società, non esitate a contattarci. Siamo anche attivi sui social media, seguici su Instagram (@vbcvallestura) e sulla nostra pagina Facebook (VBC Valle Stura) per rimanere aggiornati su tutte le nostre attività, eventi e novità.